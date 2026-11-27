«Το στεγαστικό θα είναι από τα βασικά διακυβεύματα των επόμενων εκλογών. Η λύση είναι η πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ» τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του στεγαστικού προβλήματος ασκεί το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα μέτρα αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης. Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ως σημαντική παρέμβαση μέτρα που προσφέρουν μόνο προσωρινή και περιορισμένη ανακούφιση, χωρίς να αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες του προβλήματος.

«Ο Πρωθυπουργός που εκτροχίασε τη στεγαστική κρίση, έρχεται τώρα να δώσει μια μερική ανακούφιση στο πρόβλημα που ο ίδιος σε μεγάλο βαθμό δημιούργησε. Πανηγυρίζει για την ασπιρίνη που δίνει στη νόσο που εκείνος φρόντισε να εξαπλωθεί», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι αιχμές για τα ενοίκια και την απουσία κοινωνικών κατοικιών

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν προχώρησε στη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ της καταλογίζει ευθύνες για τη μεγάλη αύξηση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια. Όπως σημειώνει «Δεν απολογείται γιατί δεν δαπάνησε ούτε ένα ευρώ για κοινωνικές κατοικίες όπως έκαναν άλλες χώρες, ούτε για την αύξηση - ρεκόρ στα ενοίκια, που έλαβε χώρα επι των ημερών του, ούτε για την αδράνεια του να πάρει μέτρα που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ για την κατάργηση της golden visa και τον περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Δεν αρκεί η επιδότηση της ζήτησης, όταν δεν δημιουργείς απόθεμα κατοικιών και στεγαστικών επιλογών για να υπάρχει προσφορά. Χρειάζεται ολιστική προσέγγιση του στεγαστικού προβλήματος. Δεν αρκούν τα αποσπασματικά μέτρα.»

«Χρειάζεται ολιστική προσέγγιση στο στεγαστικό»

Ο Κώστας Τσουκαλάς υπογραμμίζει ότι απαιτείται μια συνολική στρατηγική για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. «Το στεγαστικό θα είναι από τα βασικά διακυβεύματα των επόμενων εκλογών. Η λύση είναι η πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ», καταλήγει στη δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.