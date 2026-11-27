Η επιστροφή στους Παξούς, ο Μπραντ Πιτ σε σενάριο Ταραντίνο και το μεγάλο φινάλε του Emily in Paris συνθέτουν το εντυπωσιακό εορταστικό πρόγραμμα του Netflix.

Ο γιορτινός Δεκέμβριος θα μας κάνει να κολλήσουμε στο Netflix, φέρνοντας μεγάλες κινηματογραφικές πρεμιέρες και πολυαναμενόμενες επιστροφές σειρών.



Η αυλαία των μεγάλων πρεμιερών ανοίγει στις 3 Δεκεμβρίου με τη νέα, φρέσκια τηλεοπτική διασκευή του κλασικού αριστουργήματος της Τζέιν Όστεν, «Περηφάνια και Προκατάληψη» (Pride and Prejudice), όπου οι προκαταλήψεις υποχωρούν μπροστά στη σχέση της Ελίζαμπεθ Μπένετ και του κυρίου Ντάρσι.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 11 Δεκεμβρίου, η Κάμερον Ντίαζ επιστρέφει στη δράση με την κωμωδία «Bad Day», υποδυόμενη μια ανύπαντρη μητέρα που προσπαθεί να τηρήσει μια υπόσχεση στην κόρη της στην πιο χαοτική μέρα της ζωής της.



Το ελληνικό ενδιαφέρον κορυφώνεται στις 18 Δεκεμβρίου, καθώς η επιτυχημένη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη επιστρέφει με την τέταρτη και τελευταία σεζόν του «Maestro». Πίσω στους Παξούς, ο Ορέστης και η Κλέλια βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα αβέβαιο μέλλον, την ώρα που οι παρανομίες της Σοφίας φέρνουν την οικογένεια σε ανοιχτή σύγκρουση.



Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, στις 23 Δεκεμβρίου, έρχεται το κινηματογραφικό γεγονός του μήνα: «Οι Νέες Περιπέτειες του Κλιφ Μπουθ» (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth), με τον Μπραντ Πιτ να επανέρχεται στον εμβληματικό ρόλο του στο Λος Άντζελες του 1977, υπό τη σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Φίντσερ και σε σενάριο Κουέντιν Ταραντίνο.

Την παραμονή των Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου), το «Emily in Paris» ρίχνει αυλαία με τον τελευταίο, έκτο του κύκλο, βρίσκοντας την Έμιλι να παίρνει καθοριστικές αποφάσεις για την καριέρα και την καρδιά της, με φόντο το Παρίσι, το Μονακό, αλλά και την Ελλάδα.



Τέλος, στις 27 Δεκεμβρίου, το σκανδιναβικό μυστήριο επιστρέφει με το «The Åre Murders: Season 2», όπου η Χάνα και ο Ντάνιελ ερευνούν τον ύποπτο θάνατο μιας επιχειρηματία.



Πέρα από τις ξεχωριστές αυτές αφίξεις, ο κατάλογος του Δεκεμβρίου εμπλουτίζεται με σημαντικά ζωντανά αθλητικά γεγονότα (όπως το Tyson Fury vs. Anthony Joshua), νέα ντοκιμαντέρ και κλασικές χριστουγεννιάτικες ταινίες, συνθέτοντας το ιδανικό σκηνικό για τις γιορτινές ημέρες.

Σειρές του Netflix

Γλυκιά Παγίδα (Honey Trap)

01/12/2026



Αληθινοί έρωτες, παράνομες σχέσεις, ερωτικές απάτες και κλαμπ συνοδών: έξι διάσημοι πέφτουν ταυτόχρονα θύματα καλοστημένων ερωτικών παγίδων που μπλέκονται μεταξύ τους και παίρνουν απρόσμενη τροπή.



Trinity

01/12/2026



Η νέα σχέση μιας ηρωικής αξιωματικού του ναυτικού με τον υπουργό Άμυνας την οδηγεί στην αποκάλυψη μυστικών που ίσως τον συνδέουν με μια παγκόσμια απειλή.

{https://youtu.be/oMeVvhr7GZw?si=nmRcgitayYkBoIk8}



Το Τέλειο Αφεντικό (The Good Boss)

02/12/2026



Στην καρδιά της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ο πεισματάρης διευθυντής ενός εργοστασίου τιμονιών ζορίζεται να ελέγξει την οικογενειακή επιχείρηση – και τη ζωή του.



Περηφάνια και Προκατάληψη (Pride and Prejudice)

03/12/2026



Οι βιαστικές πρώτες εντυπώσεις δίνουν τη θέση τους σε κάτι βαθύτερο ανάμεσα στην Ελίζαμπεθ Μπένετ και τον κύριο Ντάρσι, σε μια πιστή αλλά φρέσκια διασκευή.



{https://youtu.be/KuRYRhP6kag?si=E9NCCdvaDNMgmjBS}



Πωλείται στο Χόλιγουντ: Σεζόν 10 (Selling Sunset: Season 10)

04/12/2026



Τέσσερις δυναμικές μεσίτριες μπαίνουν στη γνώριμη ομάδα του Ομίλου Όπενχαϊμ, όπου υποδέχονται διάσημους πελάτες – και μια νέα εποχή ίντριγκας στο γραφείο.

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{https://youtu.be/aUKLfYruB04?si=YMUlsSlGBCTxRzU0}



Ταίρι μου (O Saathi Re)

04/12/2026



Όταν ο Κάραν ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του Ρόσνι τον απατά, αφοσιώνεται στο να τη βοηθήσει να πετύχει, ακόμη και αν αυτό τον καταστρέφει.

{https://youtu.be/ONcwarkfq90?si=WYrC040m_GkENnKX}



Κάθε Δεκέμβρη Έρχονταν οι Άνεμοι (The December Breeze)

04/12/2026



Μια ιστορία αγάπης μεταξύ φίλων: τέσσερις γυναίκες της υψηλής κοινωνίας της Κολομβίας αψηφούν τους κανόνες κι ανακαλύπτουν ότι οι επιθυμίες ορίζουν τη μοίρα τους.

{https://youtu.be/phkCRm6Vtvs?si=6lTM-vs2vNmaldwW}



Το Χάρισμα (Gift)

05/12/2026



Όταν ένας αποτυχημένος προπονητής αποκτά ανεξήγητα το χάρισμα να αναγνωρίζει ταλέντα στο μπέιζμπολ, αναλαμβάνει να οδηγήσει μια αδύναμη σχολική ομάδα στη νίκη.

{https://youtu.be/pBKCq3m-f8s?si=tZ4Sr-u02O3LYnjn}



Επιστροφή στις Βάσεις: Σεζόν 2 (Tuiskoms: Season 2)

08/12/2026



Καθώς η Φλερ κι ο Βέρνερ σχεδιάζουν τον γάμο τους, απρόσμενα νέα αλλάζουν το μέλλον τους, ενώ μια γυναίκα με ταραγμένο παρελθόν ψάχνει μια νέα αρχή στο Γουίλντερνες.

{https://youtu.be/4KfGFk2cAkA?si=DuwwASlro2uUeFgS}



Οι Κομπιναδόροι (Grifters)

09/12/2026



Απένταρος και πνιγμένος στα οικογενειακά χρέη, ο Γκάμπριελ μπαίνει στον πειρασμό να μπλέξει με τους απατεώνες φίλους του, που κάνουν διαδικτυακές απάτες και ζουν μες στη χλιδή.



Η Εξέγερση (The Riot)

09/12/2026



Στη νεοσύστατη δημοκρατία της Πολωνίας του 1989, ένας σκληροτράχηλος κρατούμενος κι ένας ανερχόμενος πολιτικός αγωνίζονται να αποτρέψουν μια αιματοχυσία στις φυλακές Μρόκι.

{https://youtu.be/KgVcfmbfnhg?si=mHzxIf51Aq3_03O_}



Η Δολοφονία της Τζον Μπενέ Ράμζι (The Murder of JonBenét Ramsey)

10/12/2026



Η Πάτσι και ο Τζον Ράμσεϊ έρχονται αντιμέτωποι με το πένθος και τη δημόσια κατακραυγή μετά τη δολοφονία της κόρης τους, ενώ μια πλημμελής έρευνα καταρρέει εν μέσω αντιπαραθέσεων και παροξυσμού των ΜΜΕ.

{https://youtu.be/3cSNBmJxHhg?si=V6jB76wjd98BJrmw}

Sunshine Girls

15/12/2026



Η Ολίβια μετακομίζει ξαφνικά από τη Νέα Υόρκη στην Καλιφόρνια, όπου η influencer Ράιλι και η λάτρης των αλόγων Τέιλορ αναστατώνουν την πρώτη χρονιά της στο Βάλεϊ Χάι.



Ο Επόμενος Καλεσμένος μου δεν Χρειάζεται Συστάσεις με τον Ντέιβιντ Λέτερμαν: Σεζόν 7 (My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: Season 7)

15/12/2026



Ο Ντέιβ υποδέχεται τους Ματ Ντέιμον, Τζούλια Ρόμπερτς, Τζίμι Κίμελ και τον θρύλο του free solo Άλεξ Χόνολντ σε μια σεζόν γεμάτη αποκαλυπτικές και ξεχωριστές συνεντεύξεις.

{https://youtu.be/xjCzJV580xE?si=0cYQyZFAatQcoChc}



Η Σύναξη των Πιστών (The Faithful Gathering)

16/12/2026



Ένα νεαρό ζευγάρι ανοίγει το σπίτι του σε μια μικρή παρέα, αλλά σύντομα βρίσκεται αντιμέτωπο με το χάος και απρόσκλητους επισκέπτες σε αυτή την κωμωδία που συνδυάζει σταντ απ και μυθοπλασία.



Το Κλουβί: Σεζόν 2 (The Cage: Season 2)

16/12/2026



Προορισμένος για τη δόξα, ο Κέρτις είναι το νέο φαινόμενο του MMA. Όμως η ζήλια, η προδοσία κι ο ανταγωνισμός μπορεί να φέρουν την πτώση του.

Quiztopia

17/12/2026



Νίκη: κάθε ευχή εκπληρώνεται. Ήττα: καταναγκαστικά έργα. Όταν ένα κορίτσι μαζί με επαναστάτες στοχοποιούν τον παρουσιαστή ενός τηλεπαιχνιδιού, η Ιαπωνία βυθίζεται στο χάος.

{https://youtu.be/ek0AF5d5Klw?si=eIgCcoBGz_ibtgSa}



Όλα Βγαίνουν στο Φως (Hide and See!)

17/12/2026



Όταν μια δολοφονία φτάνει στα χέρια μιας ατρόμητης δημοσιογράφου, οι περίπλοκοι δεσμοί και τα καλά κρυμμένα μυστικά μιας ήσυχης επαρχιακής πόλης αρχίζουν να ξετυλίγονται.



Άγνωστη Γη (Unaccustomed Earth)

17/12/2026



Όταν μια μητέρα επιστρέφει με την οικογένειά της στις ΗΠΑ για ένα θέμα υγείας, έρχεται αντιμέτωπη με απωθημένα που αναστατώνουν την ινδοαμερικανική κοινότητά της.

{https://youtu.be/2UUB54kGsKM?si=hCQjOyzSI-kQu2nP}



Maestro: Σεζόν 4 (Maestro in Blue: Season 4)

18/12/2026



Πίσω στους Παξούς, ο Ορέστης και η Κλέλια αντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον, καθώς οι παρανομίες της Σοφίας φέρνουν την οικογένειά της σε τροχιά σύγκρουσης με μια χήρα.

{https://youtu.be/rgBOD9hcRE4?si=5-YCrfh56SgV1fj7}



Μια Κανον-ική Οικογένεια (Raising The Cannons)

18/12/2026



Ο σταρ Νικ Κάνον αποκαλύπτει το παρασκήνιο της πολυσυζητημένης καθημερινότητάς του και της ανατροφής των 12 παιδιών του από κοινού με τις έξι μητέρες τους σε αυτή τη σειρά ριάλιτι.

{https://youtu.be/WR-wo2hHMig?si=F2vtkfIBTgaZyOjM}

Ζούμε το Όνειρο (Living The Dream)

18/12/2026



Σε μια λονδρέζικη εταιρεία βιολογικών τροφίμων, δύο απένταροι κολλητοί μπλέκουν σε τρελές περιπέτειες, προσπαθώντας να ανελιχθούν επαγγελματικά και να βρουν τον έρωτα.



{https://youtu.be/kufMgxRyA9k?si=YikgzQ9_c7N01cN0}

Η Έμιλι στο Παρίσι: Σεζόν 6 (Emily in Paris: Season 6)

24/12/2026



Η Έμιλι μπαίνει σε μια νέα εποχή γεμάτη φιλοδοξίες και έρωτα καθώς καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις που δοκιμάζουν την αφοσίωσή της και την ονειρεμένη ζωή της στο Παρίσι.

{https://youtu.be/-t8LxYQrj70?si=Vj3Bm4WjmRscAgGW}

Οι Φόνοι του Όρε: Σεζόν 2 (The Åre Murders: Season 2)

27/12/2026



Έναν χρόνο μετά τη μετακόμισή της στο Όρε, η συνεργασία της Χάνα με τον Ντάνιελ δοκιμάζεται, καθώς ερευνούν τον θάνατο μιας αμφιλεγόμενης επιχειρηματία.

Ταινίες του Netflix

Η Τρελή Φεμινίστρια Κοπέλα μου (My Crazy Feminist Girlfriend)

03/12/2026



Σ' αυτήν τη ρομαντική κομεντί, η πρώην ενός άντρα γίνεται ασυμβίβαστη φεμινίστρια και συγκρούεται μαζί του για τον έρωτα και τα δικαιώματα. Βασισμένο στο κορεατικό μπεστ σέλερ.

{https://youtu.be/42rPHba2cXw?si=vK9QgUikGvccDVsv}

Μυστικά (Secrets)

03/12/2026



Η πρώην σεξεργάτρια Πάρνι έχει χτίσει μια ήρεμη ζωή για την κόρη της. Όμως, η επιστροφή του κακοποιητικού πρώην συντρόφου της απειλεί να καταστρέψει όσα πάλεψε να προστατεύσει.

{https://youtu.be/sp3iPAOs0UQ?si=UhOANDgwYbR6M3FY}

Μόνιμος Παγετός (Permafrost)

10/12/2026



Όταν ένας θανατηφόρος ιός πέφτει σε λάθος χέρια, δύο εντελώς αταίριαστοι αστυνομικοί αναγκάζονται να συνεργαστούν για να αποτρέψουν μια επίθεση στην τελετή απονομής των βραβείων Νόμπελ στη Στοκχόλμη.



{https://youtu.be/G18Dztgn81c?si=sAvlaLZiRiPu0qXr}

Bad Day

11/12/2026



Σε μία από τις χειρότερες μέρες της ζωής της, η ανύπαντρη μητέρα Τζόι κάνει τα πάντα για να τηρήσει μια μικρή υπόσχεση στην κόρη της σ' αυτήν την κωμωδία με την Κάμερον Ντίαζ.



{https://youtu.be/zHSYXDLH4io?si=ojvCLuNHg49G_9Cv}



Στο Όνομα Κάποιου Άλλου (Proxies)

11/12/2026



Ένας άντρας εμφανίζεται σε ένα αστυνομικό τμήμα και ομολογεί ένα έγκλημα, αλλά σύντομα αποκαλύπτει ένα ευρύτερο σχέδιο, πυροδοτώντας ένα διεστραμμένο παιχνίδι γύρω από μια ανεξιχνίαστη δολοφονία.

{https://youtu.be/O-BNo1l6yPI?si=_LNU80OEWvRyl_0k}

Κατά Κύματα (In Waves)

11/12/2026



Στην ηλιόλουστη Νότια Καλιφόρνια, δύο ερωτευμένοι έφηβοι έρχονται αντιμέτωποι με ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας, αλλά βρίσκουν δύναμη στους φίλους τους και στη θάλασσα.

{https://youtu.be/pzg0OkKku2M?si=KR5cATC6EDdC5Uka}



Οι Πρωταθλητές (The Champs)

15/12/2026



Ύστερα από ένα δημόσιο ξέσπασμα, ένας προπονητής μπάσκετ πρέπει να κάνει κοινωφελή εργασία προπονώντας μια ομάδα παικτών με νοητική αναπηρία για ένα τουρνουά.

{https://youtu.be/3MyweZO9Up8?si=zR5QPprVes2kEEyd}

Μια Δόση Γλύκας (Give Me Some Sugah)

16/12/2026



Όταν μια γυναίκα από το Σικάγο ρισκάρει τα πάντα για να ανοίξει τον φούρνο των ονείρων της, μια μοιραία συνάντηση την ανταμείβει. Βασισμένο στην αληθινή ιστορία της Λενόρ Λίντσεϊ.



{https://youtu.be/tLdpJLVaVRQ?si=nVXaNQUI-SjXPGD7}

Γενέθλια για Κλάματα (Crappy Birthday To You)

18/12/2026



Εν μέσω συζυγικών εντάσεων και ενός ακυρωμένου πάρτι γενεθλίων, ένα ζευγάρι υποδέχεται απρόσκλητους επισκέπτες, με ένα μέντιουμ ανάμεσά τους, που φέρνουν στην επιφάνεια τα μυστικά όλων.



Οι Νέες Περιπέτειες του Κλιφ Μπουθ (Τhe Further Mis-Adventures Of Cliff Booth)

23/12/2026



Ο Μπραντ Πιτ πρωταγωνιστεί ως κασκαντέρ που κάνει μικροδουλειές κι επικίνδυνες χάρες στο Λ.Α. του 1977. Ο Ντέιβιντ Φίντσερ σκηνοθετεί το σενάριο του Κουέντιν Ταραντίνο.

Διασταυρούμενες Αποστολές 2 (Mission: Cross 2)

Coming soon



Όταν ένα συνδικάτο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτιστικούς θησαυρούς της Κορέας, ένα παντρεμένο ζευγάρι πρακτόρων επιστρέφει με νέους συμμάχους για μια μεγάλη αποστολή.

{https://youtu.be/VZ7k_XUDTpM?si=yoPhHXTWJHivR3NV}

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Β' Παγκόσμιος Πόλεμος: Πίσω από τις Εχθρικές Γραμμές (World War II: Behind Enemy Lines)

02/12/2026



Παρακολουθήστε τις μάχες του στρατού των ΗΠΑ από την D-Day έως τη V-E Day μέσα από σπάνια πλάνα και μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα.

{https://youtu.be/7eqt8zY3D0Y?si=ZmrJWWopDNtBeMdy}

Μάρκος: Ένας Άλλος Κόσμος Είναι Εφικτός (Marcos: Another World Is Possible)

02/12/2026



Το 1994, ένας μασκοφόρος έγινε το πρόσωπο της εξέγερσης των Ζαπατίστας. Μέσα από τον υποδιοικητή Μάρκος, το ντοκιμαντέρ εξετάζει το κίνημα που αντιστέκεται μέχρι σήμερα.

{https://youtu.be/g_j3WzfcZo0?si=4gAkip16FXPgr2Tn}

Ποιος Σκότωσε τη Χήρα του Τραπεζίτη; (Who Killed the Banker’s Widow?)

04/12/2026



Ένας φόνος σε μια πάμπλουτη ισπανική οικογένεια γκρεμίζει την εικόνα της τέλειας ζωής της και αποκαλύπτει τις βαθιές αντιπαλότητες στους κόλπους της.

14η Τροπολογία (14th)

04/12/2026



Από την υποψήφια για Όσκαρ Έιβα Ντουβερνέ (13η Τροπολογία), αυτό το επίκαιρο ντοκιμαντέρ ερευνά τις αρχές της 14ης Τροπολογίας, ρωτώντας: Ποιοι μπορούν να είναι πολίτες;

{https://youtu.be/xO92LnyDxQg?si=9uTWUmmtQua4ZOrV}

Φονικός Δεσμός: Η Ιστορία της Πάμελα Σμαρτ (A Deadly Affair: The Pamela Smart Story)

16/12/2026



Όταν ο σύζυγος της Πάμελα Σμαρτ δολοφονείται, η σχέση της με έναν έφηβο μαθητή γίνεται το επίκεντρο μιας υπόθεσης που καθηλώνει τις ΗΠΑ, σε αυτό το ντοκιμαντέρ.

Πέρα από την Κοινωνία (Beyond Society)

18/12/2026



Το αεροπορικό δυστύχημα στις Άνδεις το 1972 ήταν μόνο η αρχή. Σ' αυτό το ντοκιμαντέρ, επιζώντες και συγγενείς θυμάτων αποκαλύπτουν την πραγματικότητα μετά τη διάσωση.



{https://youtu.be/Kbqd8r-7oRY?si=k4Vxm6YPXL2sSPh_}

Άγνωστες Πτυχές: Η Μεγάλη Ανατροπή (Untold: One Giant Upset)

21/12/2026



Παίκτες και προπονητές των New York Giants θυμούνται τη δύσκολη σεζόν του 2007 και την απρόσμενη πορεία που τους οδήγησε σε έναν από τους πιο εμβληματικούς τελικούς Super Bowl στην ιστορία.

Netflix Live Events

Τάισον Φιούρι Εναντίον Άντονι Τζόσουα (Tyson Fury vs. Anthony Joshua)

12/12/2026



Οι πρωταθλητές βαρέων βαρών Τάισον Φιούρι και Άντονι Τζόσουα συγκρούονται σε μια ιστορική μάχη που θα κρίνει την υστεροφημία τους, ζωντανά από το Principality Stadium.

WWE Wrestlepalooza: 2026

12/12/2026



Οι μεγαλύτεροι Superstar του WWE θέλουν να βάλουν φωτιά στον κόσμο των σπορ, δίνοντας επικούς αγώνες και προσφέροντας στιγμές που δεν πρέπει να χάσεις.

NFL Netflix Gameday: Χριστούγεννα, Πάκερς vs. Μπερς (NFL Netflix Gameday: Christmas, Packers vs. Bears)

25/12/2026



Απολαύστε δύο ζωντανούς αγώνες φούτμπολ στο Netflix, καθώς το NFL Gameday επιστρέφει για τις γιορτές με τους αγώνες Μπιλς εναντίον Μπρόνκος και Πάκερς εναντίον Μπέαρς.

NFL Netflix Gameday: Χριστούγεννα, Μπιλς vs. Μπρόνκος (NFL Netflix Gameday: Christmas, Bills vs. Broncos)

25/12/2026



Απολαύστε δύο ζωντανούς αγώνες φούτμπολ στο Netflix, καθώς το NFL Gameday επιστρέφει για τις γιορτές με τους αγώνες Πάκερς εναντίον Μπέαρς και Μπιλς εναντίον Μπρόνκος.

Six Kings Slam: Σεζόν 2 (Six Kings Slam: Season 2)

27/12/2026



Έξι βασιλιάδες. Ένα στέμμα. Οι κορυφαίοι τενίστες του κόσμου αγωνίζονται στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, σε μια λαμπερή επίδειξη αστέρων που θα απολαύσετε ζωντανά.

Netflix Comedy Special

Gianmarco Soresi: God Forbid

03/12/2026



Ο Τζιανμάρκο Σορέζι κάνει το ντεμπούτο του στο Netflix με καυστικό χιούμορ και απρόσμενες παρατηρήσεις για τα πάντα: από την ιερότητα της ομαδικής συνομιλίας μέχρι τους καβγάδες ως γλώσσα αγάπης.

Netflix K&F Series

Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Χριστουγεννιάτικες Δημιουργίες (Gabby’s Dollhouse: Makers and Bakers Holiday)

09/12/2026



Ταλαντούχα δίδυμα από δημιουργούς γλυκισμάτων αναλαμβάνουν εορταστικές προκλήσεις με παρουσιάστρια τη Λάιλα Λόκχαρτ Κρέινερ, πρωταγωνίστρια της σειράς «Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι».

Οδός CoComelon: Σεζόν 8 (CoComelon Lane: Season 8)

14/12/2026



Από μεγάλες τσουλήθρες ως τα πρώτα πιτζάμα πάρτι, εξερευνήστε τον κόσμο με τα μάτια του Τζέι Τζέι! Κάθε ορόσημο φέρνει νέες διασκεδαστικές εμπειρίες με φίλους και συγγενείς.

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