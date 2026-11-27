Το συλληπητήριο μήνυμα του Τομέα Πολιτισμού της ΕΛΑΣ για τον θάνατο του Δημήτρη Καλλιβωκά.

Έναν από τους παλιούς του κινηματογράφου, κι έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με πίστη, αγάπη και καθαρή ψυχή την υποκριτική και το θέατρο, χαρακτηρίζει τον Δημήτρη Καλλιβωκά στο συλλυπητήριο της μήνυμα η ΕΛΑΣ.

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον υπέροχό μας άνθρωπο κι έναν σπουδαίο ηθοποιό, τον Δημήτρη Καλλιβωκά. Έναν από τους τελευταίους του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, κι έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με πίστη, αγάπη και καθαρή ψυχή την υποκριτική και το θέατρο»

Η ΕΛΑΣ σημειώνει πως «με το φευγιό του, χάνεται κι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που ονειρευτήκαμε, γελάσαμε, συγκινηθήκαμε, μεγαλώσαμε μαζί του. Ένας βαθιά ευγενής άνθρωπος, ακάματος και στις επάλξεις μέχρι και το τέλος. Ένας ηθοποιός που κατάφερε με το ταλέντο του και την αγάπη του για τη δουλειά, να κάνει τους «δεύτερους» ρόλους, να μείνουν στη συνείδηση του κοινού, ως πρωταγωνιστικοί!».

Στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ σημειώνει για τον Δημήτρη Καλλιβωκά πως «με 95 θεατρικά έργα και 38 ταινίες μεγάλου μήκους στη φαρέτρα του, καθώς και εμβληματικές συμμετοχές στην ελληνική τηλεόραση, αφήνει το στίγμα του ανεξίτηλο στον ελληνικό πολιτισμό και την ιστορία. Το 2025 στο πλαίσιο του 66ου διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης του απονεμήθηκε τιμητική διάκριση για την «προσφορά του στον πολιτισμό. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του.

«Δεν με απασχολεί καθόλου ο θάνατος. Οι άνθρωποι είμαστε από αστρόσκονη. Από εκεί ήρθαμε, εκεί θα επιστρέψουμε» Καλό ταξίδι στα άστρα!» καταλήγει η ανακοίνωση.