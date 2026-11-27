Αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε μια επίσκεψη σε μουσείο.

Όσοι επισκέπτονται το συγκεκριμένο μουσείο στη Γερμανία ανακαλύπτουν ότι η τέχνη κάνει καλό και στο σώμα, πέρα από το πνεύμα. Στο Kunstpalast, στο Ντίσελντορφ, οι λάτρεις της τέχνης καλούνται να προπονηθούν ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουν τα έργα τέχνης που βρίσκονται γύρω τους.

Πάνω από 70 μηχανήματα και όργανα γυμναστικής έχουν τοποθετηθεί στους χώρους του μουσείου, ανάμεσα σε πίνακες, γλυπτά και καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις. Διάδρομοι, κωπηλατικά μηχανήματα, όργανα για cross training, kettlebells και πολλά ακόμα έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να γυμνάζονται μπροστά σε έργα τέχνης.

Η πρωτοβουλία αυτή γίνεται για τον εορτασμό των 100 χρόνων από τη GeSoLei- την έκθεση για την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και τη γυμναστική- που έγινε στην πόλη το 1926. Προσελκύοντας περίπου 7,5 εκατομμύρια επισκέπτες, ήταν η πιο δημοφιλής έκθεση της εποχής της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης και πραγματοποιήθηκε στο συγκρότημα Ehrenhof, το οποίο κατασκευάστηκε για να τη φιλοξενήσει. Σήμερα, το μουσείο που έχει περισσότερα από 800 έργα τέχνης σε 5.000 τετραγωνικά μέτρα, βρίσκεται στο ίδιο συγκρότημα.

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Περισσότεροι από 20 σταθμοί γυμναστικής έχουν τοποθετηθεί στο μουσείο, στο πλαίσιο της έκθεσης «GYM. Fit with Art» που πραγματοποιείται έως τις 21 Φεβρουαρίου. Οι επισκέπτες καλούνται να «δουλέψουν» τη δύναμη, την αντοχή και την ευκινησία τους. Μπορούν να ακολουθήσουν διάφορα προγράμματα, μεταξύ άλλων γιόγκα και πιλάτες, ή να κάνουν τη δική τους προπόνηση. Ταυτόχρονα, όσοι επιθυμούν να κάνουν μια «παραδοσιακή» επίσκεψη στο μουσείο, μπορούν να το πράξουν.

Στόχος των ανθρώπων του Kunstpalast ήταν να απευθυνθούν και σε ανθρώπους που διαφορετικά δεν θα σκέφτονταν να επισκεφθούν ένα μουσείο. Η έκθεση «ενώνει δύο κόσμους που με την πρώτη ματιά φαίνεται να έχουν ελάχιστα κοινά. Μας ενδιαφέρει να εξερευνήσουμε τι συμβαίνει όταν αμφισβητούμε τις συνήθεις αντιλήψεις μας για την επίσκεψή μας σε ένα μουσείο», δήλωσε ο Φέλιξ Κράμερ, γενικός διευθυντής του Kunstpalast.

Με πληροφορίες από CNN, Φωτογραφίες: Kunstpalast