Η 4η Ειδική Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα μεταδοθεί ζωντανά την στις 19:00 από το κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Το Λαϊκό Λαχείο της Allwyn συμμετέχει ξανά στην Black Friday και στην αποψινή 4η Ειδική Κλήρωση «χαρίζει» 150.000 ευρώ.

Ο λαχνός της ειδικής έκδοσης διατίθεται στη μισή τιμή με 5 ευρώ την πεντάδα ενώ εκτός από το μεγάλο έπαθλο των150.000 ευρώ:

- Οι λαχνοί με τον ίδιο αριθμό με τον τυχερό λαχνό, σε όλες τις άλλες σειρές, κερδίζουν από 5.000 ευρώ.

- και 119 λαχνοί σε κάθε σειρά που προκύπτουν αυτόματα με γνώμονα τον τυχερό λαχνό της κλήρωσης από το Ειδικό Βιβλίο Αριθμών Λαϊκού Λαχείου κερδίζουν ως εξής:

- Οι πρώτοι 10 κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας

- Οι υπόλοιποι 109 κερδίζουν από 100 ευρώ ο καθένας

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- Όλοι οι αριθμοί που έχουν όμοιο το τελευταίο ψηφίο με το τελευταίο ψηφίο του κληρωθέντα τυχερού λαχνού κερδίζουν από 10 ευρώ.

Επιπλέον θα είναι διαθέσιμη και η νέα εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λήγοντα και χιλιάδας.

Η 4η Ειδική Κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα μεταδοθεί ζωντανά την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στις 19:00 από το κανάλι της Allwyn στο YouTube.