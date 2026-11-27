«Η κυβέρνηση οφείλει να δεσμευτεί για την άμεση καταβολή των 400 ευρώ στους εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς που αποχώρησαν πρόσφατα και δεν έλαβαν την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Χιλιάδες εκπαιδευτικοί που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους για συνταξιοδότηση τον Σεπτέμβριο του 2026, δεν έλαβαν την οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, που καταβλήθηκε πριν λίγες μέρες», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Η κυβέρνηση επικαλείται διοικητικές διαδικασίες του ΕΦΚΑ για να κρύψει τις ευθύνες της», προσθέτει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει: «Οφείλει τώρα να δεσμευτεί για την άμεση καταβολή των 400 ευρώ στους εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς που αποχώρησαν πρόσφατα και δεν έλαβαν το επίδομα των 400 ευρώ».