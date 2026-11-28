Τι αναμένεται να συζητήσουν οι δυο πλευρές.

Το κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον κύριο πολιτικό του αντίπαλο, τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ, για συνομιλίες σχετικά με τον σχηματισμό κυβέρνησης.

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος του κόμματος Γιασάρ Γκάντι Άιζενκοτ μίλησαν και συμφώνησαν να συναντηθούν αύριο στις 10:00 το πρωί», σε ξενοδοχείο στην παραθαλάσσια πόλη Χερζλίγια, ανακοίνωσε το κόμμα Λικούντ.

Η συνάντηση αυτή έρχεται μετά την προσφορά του Νετανιάχου στον Άιζενκοτ, ο οποίος έχει αναλάβει τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, να αναλάβει πρώτος το πόστο του πρωθυπουργού, εφόσον συμφωνήσουν σε μια εκ περιτροπής πρωθυπουργία και σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

Νωρίτερα, ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Άιζενκοτ κάλεσε τον Νετανιάχου να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις ήδη από σήμερα βράδυ του Σαββάτου, για να αξιολογηθεί η «σοβαρότητα» της πρότασης Νετανιάχου.

Ισραήλ: Πρόσκληση Άιζενκοτ σε Νετανιάχου για κυβέρνηση ενότητας

Πρόσκληση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τη διαπραγματευτική του ομάδα για άμεσες συνομιλίες με στόχο τον σχηματισμό κυβέρνησης ενότητας απηύθυνε ο Γκάντι Άιζενκοτ, δηλώνοντας έτοιμος να αξιολογήσει εντός των επόμενων 24 ωρών τη σοβαρότητα των προθέσεων του Λικούντ του Ισραήλ.

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Ο Άιζενκοτ υπογράμμισε ότι είναι διατεθειμένος να αναλάβει ακόμη και πολιτικό κόστος για την επίτευξη της ενότητας, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι αυτή πρέπει να στηρίζεται σε κοινές αξίες και σε μια νέα πολιτική κατεύθυνση. Όπως αποκάλυψε, την περασμένη Κυριακή διαβιβάστηκε στον Νετανιάχου λεπτομερής πρόταση μέσω μυστικού διαύλου επικοινωνίας, ο οποίος δημιουργήθηκε κατόπιν αιτήματος του ίδιου του Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον Άιζενκοτ, η πρόταση περιλάμβανε σημαντικές υποχωρήσεις σε ορισμένα ζητήματα και κατατέθηκε πριν από την υπογραφή ακόμη μίας συμφωνίας κυβερνητικού συνασπισμού. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει καμία απάντηση. Ο Γκάντι Άιζενκοτ ανέφερε ότι εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες ο ίδιος και οι συνεργάτες του επιχειρούν να διεξαγάγουν ουσιαστικές και ταχείες διαπραγματεύσεις, συναντώντας, όπως είπε, άρνηση και υπεκφυγές.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη διαμορφωθεί οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές της κυβέρνησης που προτίθεται να ορκίσει τις επόμενες ημέρες, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση οποιασδήποτε μελλοντικής κυβέρνησης υπό την ηγεσία του. Ο Άιζενκοτ κάλεσε τον Νετανιάχου και τους συνεργάτες του να προσέλθουν απόψε στο ξενοδοχείο Dan Accadia στη Χερτσλίγια, όπου βρίσκεται με τη διαπραγματευτική του ομάδα. «Εάν το Λικούντ είναι έτοιμο για πραγματική ενότητα, είμαι έτοιμος να αξιολογήσω τη σοβαρότητα των προθέσεών του μέσα στις επόμενες 24 ώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στόχος της συνάντησης, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η διεξαγωγή ουσιαστικών και επιταχυνόμενων διαπραγματεύσεων επί των βασικών κυβερνητικών κατευθύνσεων και των ζητημάτων πολιτικής, με αφετηρία την πρόταση που έχει ήδη κατατεθεί. Κλείνοντας, ο Γκάντι Άιζενκοτ δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις προσπάθειές του για τον σχηματισμό κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες, η οποία, όπως τόνισε, θα υπηρετεί όλους τους πολίτες του Ισραήλ, ανεξάρτητα από τις εκλογικές τους επιλογές.