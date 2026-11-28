Ο 27χρονος άσος των Λέικερς εξήγησε μετά την αναμέτρηση ότι συνηθίζει να χαρίζει το περικάρπιό του στους φιλάθλους.

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε μετά την αναμέτρηση των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τον Λούκα Ντόντσιτς να δέχεται σπρώξιμο από οπαδό την ώρα που κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ, μετά την ήττα της ομάδας του με 99-96 και τον αποκλεισμό της από τη συνέχεια του NBA Cup, πέταξε το περικάρπιό του προς δύο φιλάθλους που βρίσκονταν στις πρώτες σειρές των εξέδρων.

Μία γυναίκα φάνηκε να του λέει κάτι, με τον Ντόντσιτς να επιστρέφει προκειμένου να πάρει πίσω το περικάρπιό του. Τότε, ο άνδρας που καθόταν δίπλα της τού το επέστρεψε και στη συνέχεια τον έσπρωξε.

Η αντίδραση του Τζάρεντ Βάντερμπιλτ και των ανθρώπων ασφαλείας του γηπέδου ήταν άμεση, με την ένταση να εκτονώνεται και τον οπαδό να απομακρύνεται από τις εγκαταστάσεις. Το περιστατικό καταγράφηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες, με το σχετικό βίντεο να κάνει γρήγορα τον γύρο των social media.

{https://x.com/ESPNNBA/status/2126548011882803675}

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Τι είπε ο Ντόντσιτς για το επεισόδιο

Ο 27χρονος άσος των Λέικερς εξήγησε μετά την αναμέτρηση ότι συνηθίζει να χαρίζει το περικάρπιό του στους φιλάθλους. Όταν αντιλήφθηκε ότι δεν το ήθελαν, επέστρεψε για να το πάρει, με αποτέλεσμα να δεχθεί το σπρώξιμο και τελικά να το δώσει σε κάποιον άλλο.

{https://x.com/UnderdogNBA/status/2126558406479630364}

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Ντόντσιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, οκτώ ασίστ, έξι ριμπάουντ και τρία κλεψίματα. Ωστόσο, η εμφάνισή του δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα των Λέικερς και τον αποκλεισμό τους από το NBA Cup.