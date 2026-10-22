Ο Αμερικανός πρόεδρος απαίτησε από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να ζητήσει συγγνώμη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξέσπασε κατά του ΛεΜπρόν Τζέιμς, κατηγορώντας τον σταρ του NBA ότι έδειξε ασέβεια στη χώρα κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου και απαίτησε να ζητήσει συγγνώμη.

«Ενώ ακούγεται ο εθνικός ύμνος, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δείχνει ασέβεια στη χώρα μας», έγραψε στο Truth Social σε ανάρτηση που συνοδευόταν από βίντεο στο οποίο ο 41χρονος κάνει κινήσεις, κατά τα φαινόμενα συνεχίζοντας την προθέρμανση, την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, πριν από το ματς των Philadelphia 76ers με τους New York Knicks, στην πρεμιέρα του NBA στο Madison Square Garden.

«Είχα πει από την αρχή ότι δεν αξίζει, απόλυτη ντροπή. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από όλους τους σπουδαίους Αμερικανούς πολεμιστές και ήρωες που πέθαναν για την αμερικανική σημαία και όλα όσα πρεσβεύει η χώρα μας», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.