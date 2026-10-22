Ο Τραμπ έχει κάνει αγωγή στο BBC για δυσφήμηση, ζητά 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ομοσπονδιακή δικαστής διέταξε τον Ντόναλντ Τραμπ να προσέλθει έως τις 11 Δεκεμβρίου για κατάθεση, στο πλαίσιο της αγωγής του Αμερικανού προέδρου σε βάρος του BBC για δυσφήμηση, με την οποία ζητά αποζημίωση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εντολή από τη δικαστή Εντζολίκ Λετ εκδόθηκε καθώς οι δικηγόροι του βρετανικού δικτύου διαμαρτύρονταν ότι ο Τραμπ είχε καθυστερήσει την εμφάνισή του. Ενώ απομένουν δύο μήνες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής αποδεικτικών στοιχείων «ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε κατάθεση από τον ενάγοντα», δήλωσε ο δικηγόρος Τσαρλς Τόμπιν.

Ο ίδιος σημείωσε ότι είχε οριστεί η 16η Οκτωβρίου ως ημερομηνία για να γίνει αυτό, όμως ο Αμερικανός πρόεδρος το ακύρωσε, επικαλούμενος «ζήτημα εθνικής σημασίας». Στην πραγματικότητα, συμπλήρωσε ο δικηγόρος, ο Τραμπ εκείνη την ημέρα εμφανίστηκε σε προεκλογική συγκέντρωση στην Τζόρτζια.

Εάν δεν εμφανιστεί ο Τραμπ ενδέχεται θα απορριφθεί η αγωγή

Η δικαστής ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να καταθέσει ενόρκως έως τις 11 Δεκεμβρίου, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπος με κυρώσεις οι οποίες μπορεί να φτάσουν στην απόρριψη της αγωγής του, εκτός εάν η περίοδος συλλογής αποδεικτικών στοιχείων παραταθεί μετά τις 18 Δεκεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέθεσε την αγωγή σε βάρος του BBC τον περασμένο Δεκέμβριο, με την οποία διεκδικεί αποζημίωση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Κατηγόρησε το βρετανικό δίκτυο για δυσφήμηση, όπως και για παραπλανητικές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, σε σχέση με το ντοκιμαντέρ «Trump: A Second Chance».

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Το BBC έχει παραδεχθεί ότι οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ έκαναν συρραφή αποσπασμάτων της ομιλίας του Τραμπ στους υποστηρικτές του, στις 6 Ιανουαρίου 2021, προτού εισβάλουν στο Καπιτώλιο, ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι του προέτρεπε ευθέως σε βία. Το δίκτυο απολογήθηκε για το μοντάζ, ενώ ο επικεφαλής του BBC και του ειδησεογραφικού τμήματος παραιτήθηκαν. Ωστόσο, απέρριψε τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι τον δυσφήμησε.