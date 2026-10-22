Το Νομικό Γραφείο του Λευκού Οίκου απειλεί το Politico με «συνέπειες» αν δεν ανακαλέσει ρεπορτάζ για τη Susie Wiles.

Το γραφείο του νομικού συμβούλου του Λευκού Οίκου προειδοποίησε το Politico με επιστολή τη Δευτέρα ότι διαθέτει διορία 48 ωρών - η οποία λήγει σήμερα Πέμπτη - προκειμένου να ανακαλέσει ή να διορθώσει πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με φημολογούμενες εντάσεις στο προεδρικό επιτελείο. Σε διαφορετική περίπτωση, το μέσο θα αντιμετωπίσει απροσδιόριστες συνέπειες.

Η απαίτηση αυτή απειλεί να κλιμακώσει περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις της προεδρίας με το Politico, αλλά και συνολικά με τους διαπιστευμένους συντάκτες που καλύπτουν τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Politico, το CNN και το MS NOW έχουν ήδη αποκλειστεί από την κάλυψη του Αμερικανού προέδρου στο Οβάλ Γραφείο και στο Air Force One λόγω της κριτικής στάσης τους. Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ επιχείρησε να αποκλείσει τα εν λόγω μέσα εντελώς από τους χώρους του Λευκού Οίκου, ομοσπονδιακός δικαστής αποκατέστησε την πρόσβασή τους στις 13 Οκτωβρίου, ενώ το CNN απείλησε πρόσφατα με νέα δικαστική προσφυγή για να ανακτήσει την παρουσία του στη δημοσιογραφική ομάδα που συνοδεύει τον πρόεδρο.

Στην επιστολή του, ο νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Will Scharf, εστίασε σε τρία συγκεκριμένα ρεπορτάζ που αφορούσαν τη διευθύντρια του προεδρικού γραφείου, Susie Wiles. Το πρώτο, με τίτλο «Η σιδηρά κυρία του Τραμπ βρίσκεται στο στόχαστρο», υποστήριζε ότι ο πρόεδρος εξετάζει την αντικατάστασή της, ισχυρισμό που ο ίδιος ο Τραμπ χαρακτήρισε «fake news». Το δεύτερο ρεπορτάζ ανέφερε ότι το αρχικό δημοσίευμα προκάλεσε πανικό και την οργή του προέδρου, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου. Τέλος, το τρίτο δημοσίευμα άφηνε να εννοηθεί ότι η Wiles παγίδευσε την εκπρόσωπο τύπου Katie Zacharia ώστε να αποτύχει σε συνέντευξη στο Fox News. Ο Λευκός Οίκος διέψευσε κατηγορηματικά το γεγονός, προσκομίζοντας μάλιστα γραπτά γραπτά μηνύματα που αποδείκνυαν ότι η ίδια η Zacharia είχε κανονίσει τη συνέντευξη.

Ο Scharf κατηγόρησε το Politico ότι αρνήθηκε να αφαιρέσει τη Wiles από το ρεπορτάζ επειδή αποτελούσε το «πιασάρικο» σημείο του δημοσίευματος, ενώ τόνισε πως η ελευθερία του τύπου δεν αποτελεί επαγγελματική εξαίρεση από την απόδοση ευθυνών και απαίτησε την άμεση διόρθωση, τη δημόσια συγγνώμη προς τον Πρόεδρο και τη Wiles, καθώς και την απόσυρση των κειμένων από τα ψηφιακά αρχεία. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποίησε για επανεξέταση των σχέσεων του μέσου με τον Λευκό Οίκο, καθώς και για άσκηση κάθε διαθέσιμου νομικού μέσου.

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Η στάση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη τακτική του Τραμπ απέναντι στα αμερικανικά ΜΜΕ. Αν και εμφανίζεται διαθέσιμος για ερωτήσεις συχνότερα από προηγούμενους προέδρους, αντιδρά σφοδρά σε οποιαδήποτε κάλυψη δεν εγκρίνει. Νωρίτερα στη θητεία του είχε αποκλείσει το Associated Press επειδή αρνήθηκε να υιοθετήσει τον όρο «Κόλπος της Αμερικής» αντί για «Κόλπος του Μεξικού», ενώ πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι έχει εκφράσει την επιθυμία να απομακρύνει εντελώς τους δημοσιογράφους από την αίθουσα τύπου για να κατασκευάσει πισίνα.

Αν και οι ακριβείς συνέπειες για το Politico δεν έχουν αποσαφηνιστεί, αξιωματούχοι αναφέρουν ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Παράλληλα, ορισμένοι αναλυτές παρατηρούν ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει το Politico ως μέσο ξένης επιρροής λόγω της γερμανικής ιδιοκτησίας του (Axel Springer), με τον Διευθυντή Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Steven Cheung, να το χαρακτηρίζει δημόσια ως «ξένη επιχείρηση που σχεδιάστηκε για να παρεμβαίνει στην αμερικανική πολιτική μέσω παραπληροφόρησης».