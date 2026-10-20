«Να βάλουν μυαλό, αλλιώς δεν θα υπάρχει Ευρώπη», είπε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κάνει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου, ρίχνοντας στον Ουκρανό πρόεδρο την ευθύνη για το γεγονός ότι συνεχίζεται η σύγκρουση, ενώ έκανε ξανά «μάθημα» στην Ευρώπη για το μεταναστευτικό.

«Η Ρωσία θα ήθελε να γίνει συμφωνία», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε δηλώσεις του στο Οβάλ γραφείο. Πρόσθεσε ότι οι Ρώσοι έχουν πάρει μεγάλο τμήμα των ουκρανικών εδαφών και ότι αυτό μεγαλώνει κάθε εβδομάδα, επειδή συνεχίζουν να προελαύνουν.

«Η Ουκρανία πρέπει να θέλει να διευθετήσει αυτό τον πόλεμο. Ο Ζελένσκι πρέπει να το κάνει. Εάν δεν το πράξει, θα είναι πολύ κακό», είπε ο Τραμπ, λίγες ώρες μετά τις συνομιλίες του Ουκρανού προέδρου με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος την Τετάρτη θα βρεθεί στη Ρωσία.

«Θέλουμε ο Ζελένσκι να κάνει συμφωνία. Θα μπορούσε να την είχε κάνει πριν από δύο χρόνια και πιθανότατα θα ήταν πολύ καλύτερη. Πρέπει να θέλει να κάνει συμφωνία. Εάν δεν το κάνει, η κατάσταση θα χειροτερέψει. Η Ρωσία είναι μεγάλη χώρα, έχει πολλούς ανθρώπους, η Ουκρανία δεν έχει. Είναι καιρός για συμφωνία», επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος.

{https://x.com/SkyNews/status/2112633285780115861}

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Τραμπ: Να βάλει μυαλό η Ευρώπη με το μεταναστευτικό, κανονική επανάσταση στη Γαλλία

Για τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία, ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι ο λόγος είναι το μεταναστευτικό και «κούνησε το δάχτυλο» ξανά στην Ευρώπη. «Λένε ότι είναι αμφιλεγόμενη η άποψή μου, δεν με ενδιαφέρει», σχολίασε.

«Το πρόβλημα στη Γαλλία είναι η μετανάστευση, οι άνθρωποι που συνέρρευσαν στη χώρα. Είπα στον Μακρόν “εάν δεν σταματήσεις το πρόβλημα της μετανάστευσης δεν θα σου μείνει χώρα”», δήλωσε. «Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν ήταν διαμαρτυρία, αλλά κανονική επανάσταση και συνεχίζεται», πρόσθεσε αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις στη Γαλλία.

Η Ευρώπη πρέπει «να βάλει μυαλό» και να «αλλάξει στάση» στο μεταναστευτικό, δήλωσε ο Τραμπ. «Αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από την Ευρώπη», πρόσθεσε. «Πρέπει να διώξουν αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχουν πολύ χρόνο», συμπλήρωσε, κάνοντας αναφορά στη Γερμανία, τη Βρετανία, την Ιταλία «όπου έγινε επίσης, σε μικρότερη κλίμακα» και στην Ισπανία «που δεν κάνει τίποτα, είναι τρελή η κατάσταση».

«Φέρθηκαν άσχημα στη Λεπέν»

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ εάν θα υποστηρίξει τη Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. «Δεν την γνωρίζω, αλλά πιστεύω ότι της φέρθηκαν άσχημα. Είναι η συντηρητική φωνή», απάντησε.

«Στη Νότια Αμερική, όπου έκλιναν προς τα Αριστερά, τώρα έχουν στραφεί Δεξιά. Κάθε ένας που στήριξα κέρδισα, όπως ο νέος πρόεδρος στην Κολομβία», συμπλήρωσε.