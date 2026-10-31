Έκανε ένα ακόμη triple double ο «Greek Freak».

Πίσω τους φαίνεται πως έχουν αφήσει τις ήττες στο ξεκίνημα της χρονιάς οι Μαϊάμι Χιτ καθώς με «αυτοκρατορική» εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο επικράτησαν με 145-125 των Ιντιάνα Πέισερς στην πρεμιέρα του NBA Cup.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν απολαυστικός, καταγράφοντας το δεύτερο triple-double της σεζόν και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την τεράστια επιρροή του στο παιχνίδι της ομάδας του. Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, 17 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε μόλις 31 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 12/16 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 4/6 βολές.

Πέρα από τον εντυπωσιακό Αντετοκούνμπο, καθοριστική ήταν και η συμβολή του Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος πρόσθεσε 27 πόντους και 9 ριμπάουντ, σουτάροντας με εξαιρετικά ποσοστά.

{https://www.youtube.com/watch?v=NQpRxpY5wsI}

Μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Κλέι Τόμπσον, που σημείωσε 25 πόντους με επτά εύστοχα τρίποντα, πραγματοποιώντας το καλύτερο παιχνίδι του από τη στιγμή που μετακόμισε στο Μαϊάμι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την πλευρά των Πέισερς, ο Κουέντον Τζάκσον σημείωσε 24 πόντους και ο Άντριου Νέμπχαρντ πρόσθεσε 22 πόντους και 9 ασίστ, χωρίς όμως να μπορέσουν να αποτρέψουν την ήττα.