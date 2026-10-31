Πίσω τους φαίνεται πως έχουν αφήσει τις ήττες στο ξεκίνημα της χρονιάς οι Μαϊάμι Χιτ καθώς με «αυτοκρατορική» εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο επικράτησαν με 145-125 των Ιντιάνα Πέισερς στην πρεμιέρα του NBA Cup.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν απολαυστικός, καταγράφοντας το δεύτερο triple-double της σεζόν και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την τεράστια επιρροή του στο παιχνίδι της ομάδας του. Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, 17 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε μόλις 31 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 12/16 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 4/6 βολές.
Πέρα από τον εντυπωσιακό Αντετοκούνμπο, καθοριστική ήταν και η συμβολή του Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος πρόσθεσε 27 πόντους και 9 ριμπάουντ, σουτάροντας με εξαιρετικά ποσοστά.
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Μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Κλέι Τόμπσον, που σημείωσε 25 πόντους με επτά εύστοχα τρίποντα, πραγματοποιώντας το καλύτερο παιχνίδι του από τη στιγμή που μετακόμισε στο Μαϊάμι.
Από την πλευρά των Πέισερς, ο Κουέντον Τζάκσον σημείωσε 24 πόντους και ο Άντριου Νέμπχαρντ πρόσθεσε 22 πόντους και 9 ασίστ, χωρίς όμως να μπορέσουν να αποτρέψουν την ήττα.