Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται βρίσκεται και εκείνο του εμπρησμού.

Μεγάλες καταστροφές σε αυτοκίνητα και στις εγκαταστάσεις αντιπροσωπείας στη Γλυφάδα προκάλεσε η ισχυρή φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου (31/10), κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 03:00 σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν στον επαγγελματικό χώρο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο και σε οχήματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη, καθώς στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 28 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Οι δυνάμεις κατάσβεσης έδωσαν πολύωρη μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

Για προληπτικούς λόγους, μάλιστα, αποφασίστηκε η εκκένωση παρακείμενης πολυκατοικίας, ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο οι ένοικοι εξαιτίας της φωτιάς και των πυκνών καπνών.

Σοβαρές ζημιές σε κτίριο και αυτοκίνητα

Η εικόνα που αντίκρισαν οι πυροσβέστες μετά την κατάσβεση αποτυπώνει την έκταση της καταστροφής. Τμήματα του κτιρίου έχουν υποστεί σοβαρές φθορές, ενώ αρκετά αυτοκίνητα καταστράφηκαν ή υπέστησαν σημαντικές ζημιές.

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Δεδομένου ότι πρόκειται για αντιπροσωπεία στην οποία βρίσκονταν οχήματα μεγάλης εμπορικής αξίας, το συνολικό οικονομικό κόστος εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα υψηλό. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη αποτίμηση των ζημιών.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον η αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ από αστυνομικές πηγές, πριν από την πυρκαγιά σημειώθηκε έκρηξη, ενώ στον χώρο εντοπίστηκαν υπολείμματα από δύο γκαζάκια.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα ενισχύουν το ενδεχόμενο εμπρηστικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημο πόρισμα.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

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