Παρά το αυξημένο ενδιαφέρον για το αντιγριπικό εμβόλιο, η ανταπόκριση στον εμβολιασμό κατά της COVID-19 παραμένει περιορισμένη.

Αυξημένο ενδιαφέρον για τον αντιγριπικό εμβολιασμό καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς η πτώση της θερμοκρασίας φαίνεται πως έχει κινητοποιήσει περισσότερους πολίτες.

Ήδη, από τις 2 Οκτωβρίου, οπότε ξεκίνησε η φετινή εμβολιαστική περίοδος, έχουν χορηγηθεί περίπου 500.000 δόσεις, ενώ οι ειδικοί υπενθυμίζουν τη σημασία της έγκαιρης προστασίας ενόψει του χειμώνα.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Μανόλη Κατσαράκη, ο οποίος μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τις 500.000 δόσεις, οι 350.000 χορηγήθηκαν χωρίς ιατρική συνταγή. Περισσότερο από το 90% των αντιγριπικών εμβολίων πραγματοποιείται στα φαρμακεία, ενώ δεν παρατηρούνται ελλείψεις.

Για τη φετινή περίοδο έχουν εισαχθεί συνολικά 3,64 εκατομμύρια δόσεις, με το μεγαλύτερο μέρος τους να έχει ήδη διανεμηθεί.

Αντιγριπικό εμβόλιο: Πώς γίνεται χωρίς συνταγή

Οι πολίτες μπορούν να πραγματοποιήσουν το συμβατικό αντιγριπικό εμβόλιο απευθείας στα φαρμακεία, χρησιμοποιώντας μόνο τον ΑΜΚΑ τους, ανεξάρτητα από το εάν είναι ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι.

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Αντίθετα, για τα ενισχυμένα εμβόλια, που προορίζονται για συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων άνω των 65 ετών, απαιτείται ιατρική συνταγή.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό για να αναπτυχθεί ανοσολογική προστασία. Στην Ελλάδα, η δραστηριότητα της γρίπης συνήθως αυξάνεται τον Ιανουάριο και κορυφώνεται τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο.

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα

Ο εμβολιασμός συνιστάται ιδιαίτερα σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, παιδιά από έξι μηνών έως πέντε ετών, εγκύους, λεχώνες, θηλάζουσες και άτομα με χρόνια νοσήματα ή ανοσοκαταστολή.

Στις ομάδες προτεραιότητας περιλαμβάνονται επίσης υγειονομικοί, άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, φροντιστές ευάλωτων προσώπων, εργαζόμενοι σε δομές φιλοξενίας και επαγγελματίες που έρχονται συστηματικά σε επαφή με πτηνά ή χοίρους.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για γρίπη και COVID-19

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η δραστηριότητα της γρίπης παραμένει χαμηλή, με τη θετικότητα κάτω από το επιδημικό όριο του 10%.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 39 νέες νοσηλείες, έξι σοβαρά περιστατικά σε ΜΕΘ και κανένας νέος θάνατος.

Αντίθετα, ανοδική τάση παρουσιάζει η COVID-19, με 182 νέες εισαγωγές την εβδομάδα 19-25 Οκτωβρίου, έναντι 121 την προηγούμενη.

Παρά το αυξημένο ενδιαφέρον για το αντιγριπικό εμβόλιο, η ανταπόκριση στον εμβολιασμό κατά της COVID-19 παραμένει περιορισμένη.