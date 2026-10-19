Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου καταγράφηκαν 91 νέες εισαγωγές ασθενών με νόσο COVID-19 στα νοσοκομεία

Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο emvolio.gov.gr για τον εμβολιασμό των πολιτών έναντι της λοίμωξης COVID-19 που ξεκινά σήμερα στα υφιστάμενα εμβολιαστικά κέντρα όλης της χώρας.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου καταγράφηκαν 91 νέες εισαγωγές ασθενών με νόσο COVID-19 στα νοσοκομεία του ΕΣΥ όλης της χώρας, έναντι 80 την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα εξακολουθούν να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για να αναπτύξουν σοβαρή νόσηση από τη λοίμωξη COVID -19.