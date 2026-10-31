Συνεχίζονται οι έρευνες.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές καθώς εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός σε χωράφι στην περιοχή των Βουκολιών στα Χανιά, όταν ο ιδιοκτήτης του πήγε να το καθαρίσει.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Zarpanews η σορός φαίνεται να ανήκει σε γυναίκα, με τις Αρχές να ανοίγουν υποθέσεις εξαφανίσεων γυναικών προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν την ταυτοποίηση.

Σε κάθε περίπτωση, έχουν παρθεί δείγματα DNA και για τις δύο περιπτώσεις και τα αποτελέσματα αναμένεται να ρίξουν φως ή να συσκοτίσουν ακόμα περισσότερο την υπόθεση.