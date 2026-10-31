Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes.

Με μια ιδιαίτερα χιουμοριστική ανάρτηση στο Instagram επέλεξε να γιορτάσει το Halloween ο Ηλίας Ψινάκης, έχοντας στο πλευρό του την Άννα Βίσση.

Ο γνωστός μάνατζερ δημοσίευσε μια φωτογραφία από τη Βουλιαγμένη, στην οποία εμφανίζεται μεταμφιεσμένος σε Νίκο Καρβέλα, φορώντας μακριά λευκή περούκα, γυαλιά και μια μαύρη κάπα με χρυσές λεπτομέρειες.

Πίσω του ποζάρει η Άννα Βίσση, η οποία επέλεξε ένα εντυπωσιακό κόκκινο σύνολο, με ψηλοτάκουνα μποτάκια και γούνινο γιλέκο, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με το χαρακτηριστικό της ύφος.

Ωστόσο, εκείνο που τράβηξε περισσότερο την προσοχή ήταν η λεζάντα με την οποία ο Ηλίας Ψινάκης συνόδευσε τη δημοσίευσή του.

«Βίσση - Καρβέλας. Ο Καρβέλας δεν είναι ο Καρβέλας, η Βίσση είναι αληθινή...η @annavissiofficial !!! Happy Halloween», έγραψε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας με τον δικό του τρόπο ποιος κρύβεται πίσω από τη μεταμφίεση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes, με τους διαδικτυακούς φίλους του Ηλία Ψινάκη να βλέπουν μια διαφορετική, αποκριάτικη εκδοχή του γνωστού μουσικού διδύμου.

{https://www.instagram.com/p/DfIheCeNDSD/}