Με μια ιδιαίτερα χιουμοριστική ανάρτηση στο Instagram επέλεξε να γιορτάσει το Halloween ο Ηλίας Ψινάκης, έχοντας στο πλευρό του την Άννα Βίσση.
Ο γνωστός μάνατζερ δημοσίευσε μια φωτογραφία από τη Βουλιαγμένη, στην οποία εμφανίζεται μεταμφιεσμένος σε Νίκο Καρβέλα, φορώντας μακριά λευκή περούκα, γυαλιά και μια μαύρη κάπα με χρυσές λεπτομέρειες.
Πίσω του ποζάρει η Άννα Βίσση, η οποία επέλεξε ένα εντυπωσιακό κόκκινο σύνολο, με ψηλοτάκουνα μποτάκια και γούνινο γιλέκο, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με το χαρακτηριστικό της ύφος.
Ωστόσο, εκείνο που τράβηξε περισσότερο την προσοχή ήταν η λεζάντα με την οποία ο Ηλίας Ψινάκης συνόδευσε τη δημοσίευσή του.
«Βίσση - Καρβέλας. Ο Καρβέλας δεν είναι ο Καρβέλας, η Βίσση είναι αληθινή...η @annavissiofficial !!! Happy Halloween», έγραψε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας με τον δικό του τρόπο ποιος κρύβεται πίσω από τη μεταμφίεση.
Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes, με τους διαδικτυακούς φίλους του Ηλία Ψινάκη να βλέπουν μια διαφορετική, αποκριάτικη εκδοχή του γνωστού μουσικού διδύμου.
{https://www.instagram.com/p/DfIheCeNDSD/}