Η σκοτεινή ιστορία πίσω από τη γιορτή. Τι πίστευαν οι αρχαίοι Κέλτες.

Κάθε χρόνο, στις 31 Οκτωβρίου, εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο γιορτάζουν το Halloween, φορώντας τρομακτικές στολές, διακοσμώντας τα σπίτια τους με κολοκύθες και συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές φαντάσματα, μάγισσες και άλλα υπερφυσικά πλάσματα.

Πίσω, όμως, από τη σύγχρονη γιορτή κρύβεται μια ιστορία χιλιάδων ετών, με ιδιαίτερους συμβολισμούς.

Σύμφωνα με το National Geographic, οι ρίζες του Halloween εντοπίζονται πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια, στην αρχαία κελτική γιορτή Samhain, η οποία σηματοδοτούσε το τέλος της συγκομιδής και την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Για τους Κέλτες, η 1η Νοεμβρίου αποτελούσε την αρχή του νέου έτους, ενώ η προηγούμενη νύχτα θεωρούνταν ξεχωριστή, καθώς πίστευαν ότι τα όρια ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και των νεκρών γίνονταν πιο αδύναμα.

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Γιατί οι άνθρωποι μεταμφιέζονται στο Halloween

Η παράδοση των μεταμφιέσεων συνδέεται άμεσα με τις δοξασίες των αρχαίων Κελτών. Εκείνη τη νύχτα, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους, πνεύματα και υπερφυσικά όντα μπορούσαν να κυκλοφορούν ανάμεσα στους ανθρώπους.

Για να προστατευτούν, οι κάτοικοι φορούσαν μάσκες και στολές, συχνά κατασκευασμένες από δέρματα ζώων, επιχειρώντας να μπερδέψουν τα πνεύματα και να αποφύγουν την προσοχή τους.

Παράλληλα, άναβαν μεγάλες φωτιές και πραγματοποιούσαν τελετουργίες, καθώς η συγκεκριμένη περίοδος συμβόλιζε τη μετάβαση από το φως στο σκοτάδι και από τη ζωή στον θάνατο.

Με το πέρασμα των αιώνων, οι παραδόσεις αυτές άλλαξαν μορφή, διατηρώντας ωστόσο αρκετά από τα αρχικά χαρακτηριστικά τους.

Πώς συνδέθηκε το Halloween με τον Χριστιανισμό

Η εξάπλωση του Χριστιανισμού στην Ευρώπη επηρέασε σημαντικά τη γιορτή. Η 1η Νοεμβρίου καθιερώθηκε ως ημέρα των Αγίων Πάντων στη δυτική χριστιανική παράδοση.

Η παραμονή της ονομάστηκε All Hallows' Eve, ονομασία από την οποία προέκυψε σταδιακά η λέξη Halloween.

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Παρά τη θρησκευτική αυτή σύνδεση, πολλά από τα παλαιότερα έθιμα, όπως οι μεταμφιέσεις και οι φωτιές, εξακολούθησαν να αποτελούν μέρος των εορτασμών.

Από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες

Το Halloween μεταφέρθηκε στην Αμερική από Ευρωπαίους μετανάστες, γνωρίζοντας ιδιαίτερη διάδοση κατά τον 19ο αιώνα, κυρίως χάρη στην άφιξη μεγάλου αριθμού Ιρλανδών.

Σταδιακά, η γιορτή απέκτησε περισσότερο ψυχαγωγικό χαρακτήρα, με παρελάσεις, μεταμφιέσεις και το γνωστό έθιμο «trick or treat», κατά το οποίο τα παιδιά επισκέπτονται σπίτια ζητώντας γλυκά.

Σήμερα, το Halloween συνδυάζει αρχαίες παραδόσεις, θρησκευτικές επιρροές και σύγχρονα έθιμα.

Πηγή nationalgeographic.com