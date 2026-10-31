Από πού μπαίνουν όταν πέφτει η θερμοκρασία και πώς να τα κρατήσετε μακριά.

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει και η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει, τα ποντίκια αναζητούν ζεστά και προστατευμένα σημεία για να βρουν καταφύγιο. Ένα σπίτι μπορεί να αποτελέσει ιδανική επιλογή, καθώς προσφέρει όχι μόνο ζέστη, αλλά και εύκολη πρόσβαση σε τροφή.

Το πρόβλημα είναι ότι τα τρωκτικά μπορούν να εισχωρήσουν ακόμη και από ανοίγματα που δύσκολα γίνονται αντιληπτά. Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό Southern Living, υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αποτελούν συνηθισμένες εισόδους για τα ποντίκια.

Οι μικρές χαραμάδες που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Ένα ποντίκι μπορεί να περάσει από άνοιγμα πλάτους μόλις 6 χιλιοστών, περίπου όσο η διάμετρος ενός μολυβιού.

Οι ρωγμές στους εξωτερικούς τοίχους, στα θεμέλια, γύρω από την καμινάδα ή σε ξύλινες κατασκευές μπορούν να λειτουργήσουν ως περάσματα.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν προσεκτικό έλεγχο των εξωτερικών επιφανειών και σφράγισμα των ανοιγμάτων με κατάλληλα υλικά, όπως μεταλλικό πλέγμα και ειδικά στεγανωτικά.

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Πόρτες και παράθυρα: Τα πιο συνηθισμένα περάσματα

Οι φθαρμένες μονώσεις στις πόρτες και τα κενά κάτω από αυτές μπορούν να επιτρέψουν την είσοδο τρωκτικών, ιδιαίτερα σε γκαράζ και αποθήκες.

Αντίστοιχα, τα παλιά παράθυρα, τα φθαρμένα κουφώματα και οι σκισμένες σίτες δημιουργούν ευκαιρίες εισόδου.

Η αντικατάσταση των μονωτικών ταινιών και η τοποθέτηση κατάλληλων προστατευτικών στο κάτω μέρος των θυρών αποτελούν απλές κινήσεις πρόληψης.

Προσοχή στις σωληνώσεις και στον εξαερισμό

Ένα ακόμη σημείο που συχνά παραβλέπεται είναι τα ανοίγματα από τα οποία περνούν σωλήνες, καλώδια και εγκαταστάσεις κλιματισμού.

Ακόμη και ένα μικρό κενό γύρω από μια σωλήνα μπορεί να επιτρέψει σε ποντίκια να βρεθούν στο εσωτερικό των τοίχων.

Παράλληλα, οι αεραγωγοί, οι φθαρμένες γρίλιες και τα ανοίγματα κοντά στη στέγη χρειάζονται έλεγχο και κατάλληλη προστασία, χωρίς να εμποδίζεται ο απαραίτητος αερισμός.

Το λάθος με τις αποθήκες και τα χαρτόκουτα

Οι αποθήκες, τα υπόγεια και οι σοφίτες προσφέρουν ιδανικές κρυψώνες, ιδιαίτερα όταν είναι γεμάτα αντικείμενα που παραμένουν αχρησιμοποίητα για μήνες.

Χαρτόκουτα, παλιά ρούχα και διακοσμητικά είδη μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα ποντίκια για τη δημιουργία φωλιών.

Το Southern Living προτείνει την αποθήκευση αντικειμένων σε ανθεκτικά πλαστικά δοχεία που κλείνουν καλά, καθώς και τον έλεγχο των κουτιών πριν μεταφερθούν μέσα στο σπίτι.

Πώς θα μειώσετε τις πιθανότητες εμφάνισης

Η καθαριότητα παίζει καθοριστικό ρόλο. Ψίχουλα, υπολείμματα φαγητού και τρόφιμα σε ανοιχτές συσκευασίες προσελκύουν τα τρωκτικά.

Εξίσου σημαντικό είναι να απομακρύνονται τα περιττά αντικείμενα και να περιορίζεται η πυκνή βλάστηση κοντά στους εξωτερικούς τοίχους.

Τέλος, σημάδια όπως μικρά περιττώματα, φαγωμένες συσκευασίες και ίχνη από δόντια δεν πρέπει να αγνοούνται. Ο έγκαιρος εντοπισμός τους μπορεί να αποτρέψει μια μεγαλύτερη προσβολή.

Πηγή southernliving.com