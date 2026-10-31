Τι συμβαίνει στον οργανισμό όταν τρώμε αυγά κάθε μέρα. Τα οφέλη και τι πρέπει να προσέχουμε.

Μπορεί η καθημερινή κατανάλωση αυγών να επηρεάσει την ενέργεια, την όρεξη και τη γενικότερη υγεία μας; Μια δημοσιογράφος του αμερικανικού περιοδικού Good Housekeeping αποφάσισε να δοκιμάσει να τρώει αυγά καθημερινά για δύο εβδομάδες, καταγράφοντας τις αλλαγές που παρατήρησε.

Η Erica Sweeney, η οποία δεν συνήθιζε να τρώει αυγά κάθε πρωί, ενσωμάτωσε τη συγκεκριμένη τροφή στο καθημερινό της πρόγραμμα, επιλέγοντας διαφορετικούς τρόπους παρασκευής. Όπως περιγράφει, διαπίστωσε ότι αισθανόταν χορτάτη για περισσότερες ώρες, ενώ παρατήρησε και βελτίωση στα επίπεδα ενέργειάς της.

Τα ευρήματά της αποτελούν προσωπικές παρατηρήσεις και όχι επιστημονική μελέτη, ωστόσο οι διατροφολόγοι εξηγούν γιατί τα αυγά μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

Τι προσφέρει ένα αυγό στον οργανισμό

Ένα μεγάλο αυγό περιέχει περίπου 71 θερμίδες, 6,2 γραμμάρια πρωτεΐνης και 5 γραμμάρια λιπαρών. Παράλληλα, αποτελεί πηγή βιταμινών Β12 και D, καθώς και χολίνης, μιας ουσίας που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος.

Σύμφωνα με τη διατροφολόγο Lauri Wright, τα αυγά προσφέρουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά σε σχετικά μικρή ποσότητα τροφής.

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Η πρωτεΐνη τους συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και ενισχύει το αίσθημα κορεσμού, περιορίζοντας την ανάγκη για συχνά σνακ.

Επιπλέον, περιέχουν λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, δύο αντιοξειδωτικές ουσίες που συνδέονται με την υγεία των ματιών.

Τι παρατήρησε μετά από δύο εβδομάδες

Κατά τη διάρκεια του πειράματος, η δημοσιογράφος κατανάλωνε βραστά αυγά, scrambled eggs και μικρές ομελέτες με λαχανικά.

Συχνά τα συνδύαζε με ψωμί ολικής άλεσης ή σαλάτες, δημιουργώντας γεύματα πλούσια σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες.

Όπως ανέφερε, αισθανόταν χορτάτη μέχρι το επόμενο γεύμα, χωρίς να αναζητά συνεχώς κάτι να φάει.

Παράλληλα, παρατήρησε ότι είχε περισσότερη ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν αισθανόταν την ίδια ανάγκη για τον συνηθισμένο απογευματινό καφέ.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πρωτεΐνη και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β συμμετέχουν σε λειτουργίες που σχετίζονται με τον μεταβολισμό και την παραγωγή ενέργειας.

Είναι ασφαλές να τρώμε αυγά καθημερινά;

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, η κατανάλωση ενός αυγού την ημέρα μπορεί να ενταχθεί σε μια ισορροπημένη διατροφή.

Ωστόσο, η ποσότητα χρειάζεται εξατομίκευση, ιδιαίτερα για άτομα με αυξημένη χοληστερόλη, διαβήτη ή αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Οι διατροφολόγοι τονίζουν ότι σημασία έχει συνολικά το διατροφικό πρότυπο και όχι μόνο η κατανάλωση ενός συγκεκριμένου τροφίμου.

Πηγή goodhousekeeping.com