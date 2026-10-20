Κήρυγμα κατά του Halloween σε δημοτικό σχολείο της Χαλκιδικής – «Τρομοκρατήθηκαν τα παιδιά», καταγγέλλει μητέρα

Αντιδράσεις προκαλεί καταγγελία μητέρας μαθητή δημοτικού σχολείου στη Χανιώτη Χαλκιδικής, σύμφωνα με την οποία ιερομόναχος επισκέφθηκε το σχολείο και πραγματοποίησε κήρυγμα κατά του Halloween, προκαλώντας, όπως υποστηρίζει, έντονη αναστάτωση σε παιδιά.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η μητέρα στη Voria.gr, ο ιερομόναχος πέρασε και από τις έξι τάξεις του σχολείου, διακόπτοντας το μάθημα προκειμένου να μιλήσει στους μαθητές για τον εορτασμό του Halloween και να τους διανείμει σχετικό φυλλάδιο. Η ίδια υποστηρίζει ότι οι γονείς και οι κηδεμόνες δεν είχαν προηγουμένως ενημερωθεί για την επίσκεψη. Όπως αναφέρει, πληροφορήθηκε το περιστατικό όταν το παιδί της άρχισε να ξυπνά τη νύχτα από εφιάλτες.

«Έκανε δύο μέρες να κοιμηθεί, πιστεύοντας ότι θα το βρει ο θάνατος και ότι κάνει αμαρτίες», αναφέρει χαρακτηριστικά η μητέρα, εκφράζοντας την ανησυχία της για τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκαν τα συγκεκριμένα μηνύματα στα παιδιά, ιδιαίτερα στους μικρότερους μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού.

Καταγγελίες για την έγκριση της επίσκεψης

Στην καταγγελία της, η μητέρα στρέφεται και κατά της διεύθυνσης του σχολείου, υποστηρίζοντας ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της διευθύντριας, χωρίς έγκριση από το υπουργείο Παιδείας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή την αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως τονίζει η μητέρα «Η συγκεκριμένη οριζόντια παρέμβαση σε όλο το σχολείο έγινε καθαρά με πρωτοβουλία της διευθύντριας, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως έγκριση από το υπουργείο Παιδείας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ή την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε σχετική κρούση που έγινε, η διευθύντρια αρνήθηκε να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της πειθαρχικής της παράβασης, προτάσσοντας τις προσωπικές της θρησκευτικές πεποιθήσεις πάνω από τη νομοθεσία που ορίζει τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων. Η μετατροπή ενός ολόκληρου δημόσιου σχολείου σε χώρο υποχρεωτικής κατήχησης με το έτσι θέλω αποτελεί βαρύτατο παράπτωμα», καταγγέλλει μεταξύ άλλων η μητέρα που κατήγγειλε το περιστατικό.