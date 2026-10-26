Η σχέση της με τον Γιώργο Θεοφάνους και η απάντησή της για την κόντρα μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» παραχώρησε η Ευρυδίκη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Γιώργο Θεοφάνους, αλλά και την κόντρα που ξέσπασε μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου, η γνωστή ερμηνεύτρια, αναφέρεται αρχικά στη σχέση της με τον γνωστό μουσικοσυνθέτη.

Οι δυο τους, παρέμειναν παντρεμένοι από το 1993 έως το 2000 και μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο:

«Η φιλία γίνεται από μόνη της… Όταν δυο άνθρωποι είναι μαζί από παιδιά, ξέρουν τόσο καλά ο ένας τον άλλον… Εγώ προσωπικά έχω κρατήσει μέσα μου την εικόνα του Γιώργου όπως τον γνώρισα: ένα παιδί γεμάτο όνειρα, υπερταλαντούχο, τον λάτρεψα από την πρώτη στιγμή. Πορευτήκαμε μαζί, κάναμε ένα παιδί μαζί. Όταν έχεις ζήσει με έναν άνθρωπο και τον έχεις αγαπήσει πολύ, τίποτα δε μπορεί να αλλάξει αυτό που αισθάνεσαι γι’ αυτόν», ανέφερε χαρακτηριστικά η ερμηνεύτρια.

Η αναφορά της Ευρυδίκης στην κόντρα Βίσση – Καρβέλα

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Ευρυδίκη ρωτήθηκε για την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, με την ίδια να αναφέρει ότι πιθανά υπάρχουν και λεπτομέρειες για τη σχέση τους που δεν έχουν γίνει γνωστές στο ευρύ κοινό:

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«Είναι και οι δύο… Δύο άνθρωποι και δύο καλλιτέχνες που έχουν μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά όλων μας, μία τεράστια πορεία. Υπάρχουν πράγματα που δεν γνωρίζουμε και είναι δικά τους... Κανένας δεν το περίμενε αυτό που έγινε», ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, η Ευρυδίκη, εξέφρασε την άποψή της σχετικά με τη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού και του καλλιτέχνη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Εδώ, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Τα τραγούδια ανήκουν στους δημιουργούς τους και το λέω εγώ, που το μεγαλύτερο μέρος της δισκογραφίας μου ανήκει στον Γιώργο Θεοφάνους. Τα τραγούδια είναι του Γιώργου. Σαφέστατα ο δημιουργός έχει το δικαίωμα να αποφασίσει ποιος θα ερμηνεύσει το τραγούδι του και ποιος όχι».

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