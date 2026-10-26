Η αναφορά της ερμηνεύτρια στη μητρότητα και στην πρώτη της εγκυμοσύνη που δεν ολοκληρώθηκε.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου, η Πέννυ Μπαλτατζή, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Η γνωστή ερμηνεύτρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην οικογένειά της, τη μητρότητα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της πρώτης της εγκυμοσύνης, η οποία αναγκάστηκε να διακοπεί:

«Είμαι μαμά τριών παιδιών. Κάθε φορά πρέπει να το σκέφτομαι… ‘Έχω κάνει τρία παιδιά, δικά μου είστε;’, τους λέω», ανέφερε αρχικά η Πέννυ Μπαλτατζή.

Με αφορμή μάλιστα, τη συζήτηση, η ερμηνεύτρια αναφέρθηκε εν συντομία στην πρώτη της εγκυμοσύνη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Το πρώτο μου παιδάκι (σ.σ έχασα). Είχα πρώιμη ανεπάρκεια πλακούντα και έπρεπε να διακόψω την κύηση. Συμβαίνουν και αυτά… Ήμουν σε προχωρημένη κύηση… Δεν θέλω, τα έχω ξανά πει… Είναι πολύ δύσκολο, αλλά κάπως μετά έχεις την ανάγκη να το δεις αυτό και λογικά, αλλά και να πενθήσεις, έχεις όλα τα συναισθήματα εκεί… Σκέφτομαι ότι αν τότε το είχα παρατήσει ή δεν είχα μιλήσει δεν θα μπορούσα να είχα πάει παρακάτω…».

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Πέννυ Μπαλτατζή: «Είχα κάνει εξωσωματικές… κατάφερα να μείνω έγκυος φυσιολογικά»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η ερμηνεύτρια μίλησε για τα τρία παιδιά που έχει αποκτήσει, σημειώνοντας μερικά από τα στοιχεία που θα ήθελε να αποκομίσουν μεγαλώνοντας:

«Θέλω να είναι άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι ο κάθε ένας έχει τη δική του αλήθεια. Να σέβονται ότι ο κάθε ένας έχει τη δική του πραγματικότητα, τις δικές του αγωνίες… Θα ήθελα να είναι τέτοια παιδιά».

«Έκανα και εξωσωματικές… Αλλάζει όλη η χημεία στον εγκέφαλο. Οι γυναίκες, όταν νιώθουν όλα αυτά τα πράγματα… Έμεινα φυσιολογικά έγκυος. Είπα απλά στον εαυτό μου ότι δεν μπορώ να με υποβάλλω σε κάτι τέτοιο. Είπα ότι δεν θα το ξανά κάνω γιατί δεν το αντέχω, δεν το κρίνω, ούτε βάζω τον εαυτό μου δίπλα σε κανέναν άλλων, ο κάθε ένας έχει τις δικές του αντοχές. Είπα ‘τέλος’… και ήρθε κατευθείαν το πρώτο μου παιδί. Έτσι ήρθα και τα άλλα. Θέλουμε λιγάκι να πάρουμε χρόνο…».

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