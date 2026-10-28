Αναφέρθηκε επίσης, στο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων, ξεκαθαρίζοντας ότι η ιδιοκτησία ενός μουσικού έργου δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Στο προσκήνιο βρίσκεται το ενδεχόμενο μιας νέας μουσικής συνάντησης ανάμεσα στον Γιώργο Θεοφάνους και την Άννα Βίσση, με τον γνωστό συνθέτη να τοποθετείται για πρώτη φορά δημόσια απέναντι στις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα.

Οι πληροφορίες για πιθανή συνεργασία των δύο καλλιτεχνών έχουν προκαλέσει ενδιαφέρον, ιδιαίτερα μετά τα δημοσιεύματα που αφορούν το επαγγελματικό μέλλον της Άννας Βίσση και τη σχέση της με τον επί χρόνια συνεργάτη της, Νίκο Καρβέλα.

Ο Γιώργος Θεοφάνους ρωτήθηκε σχετικά από την εκπομπή «Happy Day» και τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα, επιλέγοντας ωστόσο να μην αποκαλύψει εάν έχει υπάρξει κάποια συγκεκριμένη συμφωνία με τη δημοφιλή τραγουδίστρια.

«Κοίτα, ακούγονται πολλά για το αν θα γράψω στην Άννα τραγούδια. Δεν έχει σημασία. Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνεργασίας, χωρίς να το επιβεβαιώνει.

Το τραγούδι που ήταν για την Άννα Βίσση

Η συζήτηση έφερε στο προσκήνιο και μια ενδιαφέρουσα ιστορία από το παρελθόν. Ο συνθέτης υπενθύμισε ότι η «Κόκκινη Γραμμή», μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Νατάσας Θεοδωρίδου, είχε δημιουργηθεί αρχικά με την προοπτική να την ερμηνεύσει η Άννα Βίσση.

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Όπως εξήγησε, υπήρχαν και άλλες συνθέσεις που είχαν προοριστεί για εκείνη, αλλά η συνεργασία δεν προχώρησε.

«Το έχω πει δημόσια πολλές φορές ότι η “Κόκκινη Γραμμή” γράφτηκε αρχικά για την Άννα Βίσση. Και όχι μόνο η “Κόκκινη Γραμμή” και άλλα. Ξεκινήσαμε με την Άννα, βεβαίως, για κάποιους λόγους δεν έγινε. Ας μείνουμε στο τι γίνεται, όχι στο αν θα γινότανε», δήλωσε.

Ο Θεοφάνους αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων, ξεκαθαρίζοντας ότι η ιδιοκτησία ενός μουσικού έργου δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

«Ειδικός για τα πνευματικά δικαιώματα δεν είμαι. Υπάρχουν δικηγόροι, υπάρχουν νόμοι. Η πνευματική ιδιοκτησία δεν αμφισβητείται από κανέναν», σημείωσε, χρησιμοποιώντας στη συνέχεια το παράδειγμα ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου για να περιγράψει τη σχέση του δημιουργού με το έργο του.