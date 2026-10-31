Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για το μεγάλο ντέρμπι.

Την προετοιμασία του για τον αγώνα με την ΑΕΚ το βράδυ της Κυριακής 1/11 για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκλήρωσε το Σάββατο 31/10 ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα τους με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» στο Κορωπί. Μετά από το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή.

Αναλυτικά, την 24άδα απαρτίζουν οι: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.