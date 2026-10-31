Τι θα συζητήσουν στην κρίσιμη συνάντησή τους.

Στην Κωνσταντινούπολη έφτασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος με τη Ρωσία εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο, η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και οι δυνατότητες διπλωματικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Την άφιξή του στην Τουρκία γνωστοποίησε ο ίδιος ο Ζελένσκι, μέσω ανάρτησης στο Telegram, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνάντησης με τον Ερντογάν. «Προσγειωθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη με την ομάδα μας. Σημαντικές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μας περιμένουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο τραπέζι η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα

Ο Ουκρανός πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα που αφορούν τις θαλάσσιες μεταφορές, τα οποία αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την οικονομία της Ουκρανίας και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Όπως σημείωσε, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται «τα σοβαρά θέματα που συνδέονται με τις θαλάσσιες μεταφορές στη Μαύρη Θάλασσα και ουσιαστικές διπλωματικές προοπτικές».

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{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2116504189480095824}

Η ασφάλεια των εμπορικών διαδρομών έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επηρεάσει τη ναυσιπλοΐα και τη διακίνηση προϊόντων από τα ουκρανικά λιμάνια.

Η Ουκρανία επιδιώκει να διατηρήσει τη δυνατότητα εξαγωγών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, περιορίζοντας παράλληλα τους κινδύνους για τα εμπορικά πλοία και τις λιμενικές υποδομές.

Ο ρόλος της Τουρκίας στις διπλωματικές προσπάθειες

Η Άγκυρα διατηρεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στη Μαύρη Θάλασσα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της σημασίας των Στενών του Βοσπόρου για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Παράλληλα, η Τουρκία έχει αναλάβει κατά το παρελθόν πρωτοβουλίες διαμεσολάβησης μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, φιλοξενώντας συνομιλίες και συμμετέχοντας σε προσπάθειες διευκόλυνσης των εξαγωγών ουκρανικών σιτηρών.