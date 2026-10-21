Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις συνομιλίες Ζελένσκι - Γουίτκοφ στο Όσλο «πολύ παραγωγικές και εποικοδομητικές», σημειώνοντας ότι υπήρξε «ισχυρή ευθυγράμμιση σε υπηρεσιακό επίπεδο» μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης όσον αφορά τα «επόμενα βήματα».

Στην Αγία Πετρούπολη βρίσκεται ήδη ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, προκειμένου να συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν και να του παρουσιάσει «επικαιροποιημένη πρόταση» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Politico, o Γουίτκοφ θα προτείνει στον Βλαντίμιρ Πούτιν απευθείας συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι, σε μια προσπάθεια επίτευξης εκεχειρίας.

Η πρόταση για τριμερείς διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ηγετών πάνω σε μια ειρηνευτική πρόταση - η οποία θα αποτελέσει την πρώτη τέτοια σύνοδο κορυφής από την έναρξη της εισβολής πλήρους κλίμακας της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 - ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, μετά τις συνομιλίες στη Νορβηγία μεταξύ του Ζελένσκι και του Γουίτκοφ.

Ο νορβηγός πρωθυπουργός, Γιόνας Γκαρ Στέρε, ο οποίος φιλοξένησε τις συνομιλίες, δήλωσε ότι ο Γουίτκοφ θα ταξιδέψει στη Ρωσία την Τετάρτη και θα παρουσιάσει προτάσεις για τους όρους ειρήνης, συμπεριλαμβανομένης της ιδέας για μια τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ των ηγετών. Η συνάντηση στο Όσλο πραγματοποιήθηκε μετά από ημέρες έντονης κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ της Ουκρανίας και του αμερικανού Προέδρου.

«Φιλοξενήσαμε σήμερα καλές και εποικοδομητικές συνομιλίες - απαραίτητες μετά τα γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας», δήλωσε ο Στέρε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση. «Ο Στιβ Γουίτκοφ θα πετάξει αύριο για την Αγία Πετρούπολη, όπου θα συναντηθεί με τη ρωσική ηγεσία και θα ανταλλάξει ιδέες από αυτή τη συνάντηση και τις προτάσεις που έχουν επεξεργαστεί Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συνάδελφοι, προετοιμάζοντας ενδεχομένως το έδαφος για μια συνάντηση σε επίπεδο ηγετών».

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Προηγούμενες προσπάθειες να πειστεί ο Πούτιν να συναντήσει δια ζώσης τον Ζελένσκι είχαν πέσει στο κενό, με το Κρεμλίνο να επιμένει πρόσφατα ότι μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο στη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι η ημέρα ήταν θετική. Ανέφερε ότι τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον των ουκρανικών εδαφών μπορούν να συζητηθούν μόνο από τους ηγέτες και ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική διευθέτηση θα απαιτούσε ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας. Μια συμφωνία θα ήταν αποδεκτή μόνο εάν η Ουκρανία συμμετέχει στη διαμόρφωσή της, τόνισε ο ίδιος.