Ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν έχει συμφωνήσει σε μια τέτοια Σύνοδο Κορυφής. Ωστόσο, ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι ο πρόεδρος θα μπορούσε να είναι δεκτικός στην ιδέα, δεδομένης της επιθυμίας του να εκπληρώσει την προεκλογική του υπόσχεση για διευθέτηση του πολέμου.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε μια συνάντηση του ιδίου με τον πρόεδρο Τραμπ και τον κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ τον επόμενο μήνα για να συζητήσουν για την Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να διαπραγματευτούν τον τερματισμό της τετραετούς σύγκρουσης με όρους που θα ευνοούν τη Μόσχα.

Το σχέδιο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η WSJ, αντιπροσωπεύει μια προσπάθεια του Πούτιν να κεφαλαιοποιήσει την αναθέρμανση των σχέσεών του με τον αμερικανό πρόεδρο, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στην Ουκρανία και στους συμμάχους της στην Ουάσινγκτον και την Ευρώπη. Μια τέτοια Σύνοδος Κορυφής - χωρίς τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι - θα ήταν πρωτοφανής και θα προκαλούσε έντονη ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και όχι μόνο.

Ο Πεσκόφ επιβεβαίωσε τις συζητήσεις για τριμέρη

Ο Πούτιν έριξε την ιδέα στο τραπέζι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Τραμπ στις 9 Οκτωβρίου, όπως ανέφερε πρώην αξιωματούχος των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών που ενημερώθηκε για το θέμα. Αυτή η συνομιλία οδήγησε επίσης σε συμφωνία για την αγορά ρωσικού ντίζελ από τις ΗΠΑ και τη διευκόλυνση της πώλησής του στην παγκόσμια αγορά.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε ότι διεξάγονται συζητήσεις για μια πιθανή συνάντηση.

«Δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα σχετικά με την ίδια τη συνάντηση ή την πιθανή ημερήσια διάταξή της, αν και και τα τρία μέρη αναγνωρίζουν την υποθετική δυνατότητα πραγματοποίησης μιας τέτοιας συνάντησης», δήλωσε στη Wall Street Journal.

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Ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν έχει συμφωνήσει σε μια τέτοια Σύνοδο Κορυφής. Ωστόσο, ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι ο πρόεδρος θα μπορούσε να είναι δεκτικός στην ιδέα, δεδομένης της επιθυμίας του να εκπληρώσει την προεκλογική του υπόσχεση για τη διευθέτηση του πολέμου. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος θα τελείωνε την «πρώτη ημέρα» της νέας του θητείας, αλλά πλέον συμπληρώνει σχεδόν δύο χρόνια στην εξουσία.

Το Κρεμλίνο έχει προτείνει τη διεξαγωγή του τριμερούς διαλόγου στο περιθώριο της επικείμενης Συνόδου Κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), σύμφωνα με τις πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις. Η εν λόγω συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Νοεμβρίου στη Σεντζέν, το τεχνολογικό κέντρο της νότιας Κίνας.

Ένας πιθανός τριμερής διάλογος σε κινεζικό έδαφος θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα για τον Σι στις προσπάθειές του να αναβαθμίσει τον ρόλο της Κίνας ως διπλωματικού ρυθμιστή, σύμφωνα με αναλυτές που παρακολουθούν την Κίνα. Ρώσοι αξιωματούχοι πρότειναν την ιδέα στο Πεκίνο μέσω διπλωματικών διαύλων, και η κινεζική πλευρά έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα είχε αντίρρηση εφόσον συμφωνήσει και ο Τραμπ, δήλωσαν άλλες πηγές προσκείμενες στις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου.

«Η Κίνα θέλει να εμφανίζεται ως ο άξονας των μεγάλων δυνάμεων και ενδεχομένως ως διαμεσολαβητής μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας», δήλωσε η Γιούν Σουν, διευθύντρια του προγράμματος για την Κίνα στο Stimson Center, ενός think tank στην Ουάσινγκτον.

Η συμφωνία για το ντίζελ και το νέο «άδειασμα» Ζελένσκι

Ο Πούτιν έχει προτείνει και στο παρελθόν μια τριμερή Σύνοδο Κορυφής τόσο στον Τραμπ όσο και στον Σι, ανέφερε ο πρώην αξιωματούχος των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η πρόταση έρχεται εν μέσω μιας αναστροφής της τύχης της Μόσχας στις σχέσεις της με την Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ μόλις έκλεισε συμφωνία με τον Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, σε μια προσπάθεια να μειώσει τις τιμές των καυσίμων που έχουν επιβραδύνει την αμερικανική οικονομία και βλάπτουν τις προοπτικές των Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Την Παρασκευή, ο Τραμπ πάγωσε την εφαρμογή κυρώσεων που επρόκειτο να επιβληθούν στη Ρωσία βάσει διακομματικού νομοσχεδίου που ο ίδιος είχε υπογράψει τον περασμένο μήνα, προκαλώντας τις επικρίσεις νομοθετών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων συμμάχων του.

Ο ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ έλαβε αυτές τις αποφάσεις αφού είδε ελάχιστες άλλες καλές επιλογές για τη μείωση των τιμών.

Παράλληλα, ο Τραμπ έχει εκδηλώσει εκ νέου τη δυσαρέσκειά του προς τον Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι ο ουκρανός ηγέτης πρέπει να σταματήσει τα πλήγματα κατά των ρωσικών διυλιστηρίων και αφήνοντας να εννοηθεί ότι η χώρα χρειάζεται νέο πρόεδρο. Εν τω μεταξύ, οι προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τη διαμεσολάβηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου έχουν περιέλθει σε μεγάλο βαθμό σε στάσιμο σημείο.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social την Κυριακή, ο Τραμπ έβαλε κατά του Ζελένσκι, σε συνέχεια του ουκρανικού πλήγματος σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στη γενέτειρα του Πούτιν, την Αγία Πετρούπολη, νωρίτερα την ίδια ημέρα. Κατηγόρησε τον ουκρανό ηγέτη ότι στοχεύει ρωσικά διυλιστήρια ντίζελ και δήλωσε ότι «δεν θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, και πιθανότατα δεν το ήθελε ποτέ».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι καθυστερεί την επιβολή κυρώσεων επειδή δεν θέλει να απομακρύνει τη Ρωσία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ!» έγραψε.

Η «δεύτερη Σύνοδος της Γιάλτας»

Η Μόσχα βλέπει έναν πιθανό τριμερή διάλογο ως τρόπο εδραίωσης της συμμετοχής της Ρωσίας σε ένα κλειστό κλαμπ μεγάλων παγκόσμιων δυνάμεων - ένα καθεστώς που ο Πούτιν επιδιώκει από τότε που ανέλαβε το Κρεμλίνο το 2000. Η μορφή αυτή αποκλείει επίσης την Ευρώπη, την οποία το Κρεμλίνο θεωρεί ως το κύριο εμπόδιο για την επίτευξη νίκης στην Ουκρανία.

Ο πρώην αξιωματούχος των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών δήλωσε ότι ο Πούτιν έχει ευρείες, αν και μη ρεαλιστικές, φιλοδοξίες για το τριμερές αυτό σχήμα, βλέποντάς το ως μια «δεύτερη Σύνοδο της Γιάλτας» που θα μοίραζε την υφήλιο σε σφαίρες επηρεασμού.

Ακόμη και αν ο Σι και ο Τραμπ είναι αμφίβολο να συμφωνήσουν σε αυτό, η εικόνα των ηγετών της Αμερικής, της Ρωσίας και της Κίνας να διαπραγματεύονται τη μοίρα ενός έθνους θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα. Στην Ταϊπέι, θα μπορούσε να ενισχύσει τους φόβους ότι το μέλλον της ίδιας της Ταϊβάν θα μπορούσε κάποτε να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ένα παρόμοιο φόρουμ - ιδιαίτερα καθώς το Πεκίνο δεν έχει αποποιηθεί ποτέ τη χρήση βίας για να θέσει το αυτοδιοικούμενο νησί υπό τον έλεγχό του.

Η Σύνοδος Κορυφής δεν στερείται ρίσκου για τον Σι. Κινέζοι αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες μήπως ένα γεωπολιτικό παράπλευρο «θέαμα» επισκιάσει τους σχεδιασμούς τους να χρησιμοποιήσουν την APEC ως βιτρίνα του ηγετικού ρόλου της Κίνας στην περιοχή, ανέφεραν ορισμένες από τις πηγές που βρίσκονται κοντά στις συζητήσεις.

Ο Σι προσπαθεί να ισορροπήσει σε μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στη συνέχιση της υποστήριξής του προς τον Πούτιν και τη διατήρηση των οικονομικών δεσμών της Κίνας με την Ευρώπη, δήλωσαν οι ίδιες πηγές. Μια τέτοια τριμερής συνάντηση θα μπορούσε να εγκυμονεί τον κίνδυνο να εμπλακεί η Κίνα πιο άμεσα στη σύγκρουση της Ουκρανίας και να προκαλέσει τις αντιδράσεις των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, οι οποίες είναι ήδη επιφυλακτικές απέναντι στη διολίσθηση του Πεκίνου προς τη Μόσχα.