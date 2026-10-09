Η ανακοίνωση του Τραμπ, μετά την επικοινωνία του με τον Πούτιν, για το diesel

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα «ρίξει» στην αγορά 4,8 εκατομμύρια τόνους diesel το προσεχές διάστημα, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, συμφώνησε με τον Ρώσο ομόλογό του ότι η Μόσχα θα «ρίξει» στην «αμερικανική και την παγκόσμια αγορά» αμέσως πάνω από 300.000 τόνους diesel, άλλους 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και 1 εκατ. τόνους «αμέσως μετά». Επιπλέον, «με βάση την κατάσταση των διυλιστηρίων τους», η Ρωσία στη συνέχεια θα παραδώσει «εντός σύντομου χρονικού διαστήματος» 3 εκατ. τόνους diesel.

Με αυτή τη «σπουδαία συμφωνία για ρωσική ενέργεια» και τον «απόλυτο έλεγχό μας» στα Στενά του Ορμούζ, οι τιμές πετρελαίου κίνησης για τους Αμερικανούς και τον κόσμο «θα πέσουν, σε επίπεδα ρεκόρ και γρήγορα», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Diesel: Η ανάρτηση του Τραμπ για τη συμφωνία με τον Πούτιν

«Μόλις ολοκλήρωσα μία εξαιρετικά επιτυχημένη συνομιλία με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, στην οποία συμφωνήθηκε ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει αμέσως με πάνω από 300.000 τόνους diesel την αμερικανική και την παγκόσμια αγορά, άλλους 300.000 τόνους τον Νοέμβριο και 1 εκατ. τόνους αμέσως μετά.

Επιπλέον, με βάση την κατάσταση των διυλιστηρίων diesel τους, η Ρωσία στη συνέχεια θα παραδώσει, σε σύντομο χρονικό διάστημα, 3 εκατ. τόνους diesel. Με τον συνολικό έλεγχό μας στα Στενά του Ορμούζ και αυτή τη σπουδαία ανακοίνωση για τη ρωσική ενέργεια, οι τιμές του diesel για τους Αμερικανούς και για τον κόσμο θα μειωθούν σε επίπεδο ρεκόρ και γρήγορα. Οι χαμηλότερες τιμές για τους Αμερικανούς, ιδιαίτερα τους σπουδαίους αγρότες, κτηνοτρόφους και οδηγούς φορτηγών είναι η ύψιστη προτεραιότητά μου.

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Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη και σημαντική ανακοίνωση. Επιπλέον, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Συμφωνία για το diesel, ένα μήνα μετά τις κυρώσεις στη Ρωσία

Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ αποτελεί μια εντυπωσιακή ανατροπή έπειτα από χρόνια πιέσεων της Ουάσινγκτον στη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις υψηλές τιμές καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, τον Νοέμβριο, επισημαίνει το Associated Press.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση έρχεται μετά τις σαρωτικές κυρώσεις στη Ρωσία που υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος τον Σεπτέμβριο, με στόχο τον ενεργειακό τομέα, μεταξύ άλλων, που τροφοδοτεί τον πόλεμο.

Ο νόμος επέβαλε κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματούχους, τράπεζες και τον σκιώδη στόλο τάνκερ της Μόσχας. Επίσης, απαγόρευε κάθε νέα αμερικανική επένδυση στη Ρωσία. Επιπλέον, ο εν λόγω νόμος προέβλεπε την επιστολή δασμών έως και 100% στους πέντε μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Από αυτό εξαιρούσε τις χώρες που εισάγουν λιγότερο από το 15% των εξαγωγών φυσικού αερίου της Ρωσία και έχουν κάνει σημαντικά βήματα για να μειώσουν αυτές τις εισαγωγές.

«Πάγωμα» κυρώσεων έως τις 7 Απριλίου

Λίγο μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι με εντολή του Αμερικανού προέδρου εξέδωσε «προσωρινή γενικά άδεια» που επιτρέπει την προμήθεια ρωσικού diesel στην παγκόσμια αγορά.

{https://x.com/USTreasury/status/2108630834169385310}

Σύμφωνα με την απόφαση, όλες οι συναλλαγές που απαγορεύονται στο πλαίσιο των κυρώσεων και αφορούν «την πώληση, παράδοση, εκφόρτωση ή εισαγωγή- συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής στις ΗΠΑ- diesel ρωσικής προέλευσης», εγκρίνονται έως τις 7 Απριλίου. Σημειώνεται στην απόφαση ότι αυτή η γενική άδεια δεν εγκρίνει τη χρέωση λογαριασμού σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα των ΗΠΑ που ανήκει στην Κεντρική Τράπεζα, το Εθνικό Ταμείο Πλούτου ή το υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας.

Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας μετά το deal

Το πρώτο σχόλιο από τη Ρωσία μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε από τον Κίριλ Ντμιτρίεφ.

«Η συνεργασία Ρωσία- ΗΠΑ στους τομείς της ενέργειας και της οικονομίας θα συνεχίσουν να ωφελούν τον κόσμο», έγραψε στο X ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Πλούτου της Ρωσίας και στενός σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν.

{https://x.com/kadmitriev/status/2108633743984345177}

Ζελένσκι: Τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν την ειρήνη - Επένδυση στον πόλεμο

«Η ειρήνη δεν έρχεται ποτέ μέσω της αδυναμίας», σχολίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω του X, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ και έπειτα από συνάντηση που είχε στο Κίεβο με εκπροσώπους του αμερικανικού Κογκρέσου. Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε το αίτημα για κυρώσεις και άσκηση πίεσης στη Ρωσία. Αλλά, η συνομιλία των ηγετών των ΗΠΑ και της Ρωσίας «οδηγεί σε κάτι διαφορετικό», επεσήμανε.

«Τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν την ειρήνη ή κάποιο όφελος στον πολιτισμένο κόσμο. Η Ρωσία θα “ξεπληρώσει» το diesel με περαιτέρω τρόμο και δολιότητα. Το να επιτρέπεται στη Ρωσία να πουλήσει πετρελαϊκά προϊόντα αποτελεί επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, όχι να παραταθεί. Αυτό που απαιτείται είναι πραγματική αποκλιμάκωση με τη Ρωσία, σε ανταποδοτική βάση», τόνισε ο Ζελένσκι. «Υπολογίζουμε στη δίκαιη υποστήριξη της Αμερικής για την υπεράσπιση της ζωής και των ανθρώπων στην Ουκρανία και στο να διεξάγουν οι ΗΠΑ εξίσου ισχυρή συζήτηση με τη Ρωσία. Μια συζήτηση ισχυρή, όχι αδύναμη», ανέφερε ακόμα.

Στην ανάρτηση, ο Ουκρανός πρόεδρος σημειώνει πως μετά την πρόσφατη ευρωπαϊκή απόφαση για άρση κυρώσεων που είχαν επιβληθεί σε Ρώσους ολιγάρχες, αυξήθηκαν οι επιθέσεις της Μόσχας, με συνέπεια δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, ενώ διαρκή είναι τα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο και σε κρίσιμες εγκαταστάσεις άλλων πόλεων. Φέτος η Ρωσία είναι πιο αδύναμη από ποτέ στο πεδίο της μάχης, «για αυτό ο Πούτιν βασίζεται στον τρόμο και στις προσπάθειες για παρασκηνιακές συμφωνίες, προκειμένου να εξασφαλίσει κάποιας μορφής ελάφρυνση της πίεσης, έτσι ώστε να κερδίσει περισσότερο χρόνο και ευκαιρίες για τον πόλεμο», αναφέρει.

Χαρακτηρίζει «προφανή αδυναμία» την όποια ελάφρυνση κυρώσεων χωρίς μια σαφή και με διάρκεια συμφωνία για αποκλιμάκωση. «Εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ρωσίας, επιτρέποντάς της να σκοτώνει περισσότερους, να διεξάγει πόλεμο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να έχει ακόμα μικρότερο σεβασμό για την Αμερική και να προκαλεί μεγαλύτερες απώλειες και ζημιές στον κόσμο», συνεχίζει και επαναλαμβάνει την πρόταση του Κιέβου για «συμμετρικά βήματα αποκλιμάκωσης», με αρχή από τις ενεργειακές υποδομές.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2108641177608069345}