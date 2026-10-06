Το συγκεκριμένο είδος καυσίμου έχει για χρόνια ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.

Ο αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε χθες Δευτέρα, εν μέσω προεκλογικής συγκέντρωσης, εκτελεστικό διάταγμα ώστε να επιτρέπεται σε οποιονδήποτε η αφορολόγητη αγορά είδους πετρελαίου ντίζελ, που πάντως προορίζεται για αγροτικά μηχανήματα ή μηχανήματα έργου που χρησιμοποιούνται εκτός δρόμων - όχι αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ούτε φορτηγά.

Στη συγκέντρωση, στη Νεμπράσκα, ο ρεπουμπλικάνος είπε πως το διάταγμα «επιτρέπει στους πάντες να αγοράζουν κόκκινο ντίζελ απαλλαγμένο από φόρους».

Για να το υπογράψει, κάλεσε να του το πάει στο βάθρο την προσωπική βοηθό του Νάταλι Χαρπ, προτού πετάξει τον μαρκαδόρο με τον οποίο το υπέγραψε στο πλήθος των οπαδών του, που κραύγαζε το επώνυμό του...

Ο πρόεδρος παραδέχτηκε, πάντως, πως δεν ξέρει και πολλά για το χρωματισμένο κόκκινο ντίζελ. «Δεν ξέρω τι είναι, αλλά δεν έχει σημασία, λένε πως είναι πολύ καλό», χαριτολόγησε.

Σημειώνεται πως οι τιμές των καυσίμων έχουν φθάσει σε ιστορικό υψηλό στις ΗΠΑ, εξαιτίας κυρίως του πολέμου εναντίον του Ιράν, με τη δυσφορία των καταναλωτών να μετατρέπεται σε βαρίδι για τους ρεπουμπλικάνους, μερικές εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.