Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ, φέρεται όχι μόνο να ενθάρρυναν τον Όρμπαν να διεκδικήσει τη θέση, αλλά να ήταν και η χώρα που του έβαλε εξ' αρχής την ιδέα.

Η είδηση ότι η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζει τον Βίκτορ Όρμπαν για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ προκάλεσε γέλιο στον Πολωνό πρωθυπουργό, Ντόναλντ Τουσκ.

Όλα άρχισαν με την είδηση που κυκλοφόρησε από την Wall Street Journal. Σύμφωνα με πηγές από τρεις χώρες, κατά τη WSJ, επιβεβαίωσαν πως η κυβέρνηση Τραμπ στηρίζει τον απερχόμενο ακροδεξιό πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Οι ΗΠΑ σύμφωνα με το ρεπορτάζ φέρεται όχι μόνο να ενθάρρυναν τον Όρμπαν να διεκδικήσει τη θέση, αλλά να ήταν και η χώρα που του έβαλε εξ αρχής την ιδέα. Το σχέδιο αυτό ωστόσο είναι σε αναμονή για την τελική απόφαση.

Αξιωματούχος της διοίκησης Τραμπ παραδέχθηκε πως στην αρχή η ιδέα φαινόταν τρελή. Αλλά εικάζεται ότι η Ρωσία και η Κίνα θα στηρίξουν την επιλογή αυτή, με βάση συζητήσεις που έχουν προηγηθεί με την Ουάσινγκτον. Το σχέδιο είναι η υποψηφιότητα Όρμπαν να έχει την στήριξη και των τριών χωρών.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, αν και η απόφαση εκκρεμεί ακόμα ο πρώην Ούγγρος πρωθυπουργός είναι δεκτικός στην ιδέα, αν και δεν αναμένεται να αρχίσει την καμπάνια του αν δεν διασφαλίσει ότι θα κερδίσει. Ο ίδιος ο Όρμπαν αρνήθηκε να σχολιάσει τις φήμες.

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Η θητεία του νυν γγ του ΟΗΕ, Αντίονο Γκουτέρες λήξει στις 31 Δεκεμβρίου και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο όνομα που να φαίνεται πως έχει το προβάδισμα για να τον διαδεχθεί.

Η θητεία Όρμπαν

Ο Βίκτορ Όρμπαν έχασε κατά κράτος την εξουσία στην Ουγγαρία τον περασμένο Απρίλιο μετά από 16 χρόνια Τη θέση του ανέλαβε ο Πέτερ Μάγιαρ με το κεντρώο κόμμα Tisza.

Η ήττα Όμπαν ακολούθησε παρά την ανοιχτή και ισχυρή στήριξη του ίδιου του Τραμπ και του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο πρόσωπό του. Ο Βανς μάλιστα είχε ταξιδέψει στη Βουδαπέστη για να συμμετάσχει στην καμπάνια του Όρμπαν, λίγες μέρες πριν τις εκλογές.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Όρμπαν αναδείχθηκε σε εξέχοντα υπέρμαχο της «ανελεύθερης δημοκρατίας», υιοθετώντας σκληρή στάση στο ζήτημα της μετανάστευσης, ενώ παράλληλα άσκησε αυστηρή καταστολή σε βάρος των ΜΚΟ και του Τύπου. Διατήρησε επίσης στενούς δεσμούς με τη Μόσχα και καλωσόρισε την αυξανόμενη κινεζική παρουσία στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η ανακοίνωση της απόφασης Όρμπαν πιθανόν να γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπαρτμεντ υπολογίζει ότι ο πρώην ηγέτης της Ουγγαρίας, θα μπορούσε άνετα να κερδίσει 8 από τις 15 ψήφους που απαιτούνται στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Αλλά μία υποψηφιότητα μπορεί να μπλοκαριστεί από βέτο, που μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε από τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας: τις ΗΠΑ τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία ή τη Βρετανία.

Παρίσι και Λονδίνο είναι πολύ πιθανό να αντιδράσουν στην αμφιλεγόμενη υποψηφιότητα Όρμπαν.

Η αντίδραση Τουσκ

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ερωτώμενος σχετικά χαμογέλασε και είπε ότι δεν γνωρίζει τη φήμη αυτή.

«Πριν από λίγο ήταν υποψήφιος για πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό μου ακούγεται το ίδιο αστείο με την πρώτη φήμη» είπε ο Τουσκ.

Οι Βρυξέλλες, από την άλλη πλευρά, ένιωσαν τεράστια ανακούφιση που απαλλάχθηκαν από τον Όρμπαν.

Με πληροφορίες της WSJ/Politico