Η απίστευτη ατάκα του Ντόναλντ Τραμπ για την τραγουδίστρια.

Ένα απρόσμενο σχόλιο για την εμφάνιση της ράπερ Νίκι Μινάζ έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μίσιγκαν, προκαλώντας τις επευφημίες του κοινό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στα οπίσθια της διάσημης τραγουδίστριας σε μια στιγμή που ξέφυγε από το πολιτικό περιεχόμενο της ομιλίας του. «Παρεμπιπτόντως, είδα πριν ένα πολύ ωραίο κ@@ο. Αυτό της Νίκι Μινάζ»», είπε χαρακτηριστικά.τ Τρ

Στη συνέχεια, ο Τραμπ κάλεσε την τραγουδίστρια να σηκωθεί από τη θέση της «Νίκι, σήκω όρθια να σε δουν όλοι. Πραγματικά, δεν περνά απαρατήρητος», με τη Μινάζ να ανταποκρίνεται, χαιρετώντας το κοινό.

{https://x.com/HQNewsNow/status/2114455995304784345}

Η αναφορά του Τραμπ και η αντίδραση της Νίκι Μινάζ

Αμέσως μετά το σχόλιο, ο Τραμπ επιχείρησε να επιστρέψει στο θέμα της ομιλίας του. «Ελπίζω η Νίκι να μην προσβλήθηκε, αλλά αγαπάμε τη Νίκι», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η τραγουδίστρια τον στηρίζει εδώ και καιρό.

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Η παρουσία της Μινάζ στη συγκέντρωση δεν ήταν τυχαία, καθώς η ράπερ έχει εκφράσει δημόσια την υποστήριξή της στον Αμερικανό πρόεδρο. Μάλιστα, είχε ταξιδέψει μαζί του στο Μίσιγκαν με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, πριν εμφανιστεί στην εκδήλωση και μιλήσει υπέρ του.