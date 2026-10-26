Έντονα άστατος θα είναι ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, καθώς έχει ανοίξει ο δρομος για διαδοχικές κακοκαιρίες στη χώρα μας.

Δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα έως και την Πέμπτη, φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τις μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαβγούλη, στην Αττική είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές την ώρα της παρέλασης, ενώ για τη Θεσσαλονίκη τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα είναι πιο ευνοϊκά.

Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα

Για σήμερα, Δευτέρα, βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν η ανατολική Θεσσαλία, η Μαγνησία, η Λάρισα, οι Σποράδες, η Εύβοια και περιοχές της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, με έμφαση στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία. Βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης στην Αττική και σε τμήματα της Πελοποννήσου.

Έντονα φαινόμενα αναμένονται και στο Αιγαίο, με την ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που θα επηρεαστούν περισσότερο. Όπως επισήμανε η Όλγα Παπαβγούλη, σε σημεία όπου θα συγκλίνουν οι άνεμοι δεν αποκλείεται να καταγραφούν ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής.

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Η εξέλιξη του καιρού σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται τις πρωινές ώρες αναμένεται να παρουσιάσουν πρόσκαιρη εξασθένηση κοντά στο μεσημέρι. Ωστόσο, η βελτίωση θα είναι προσωρινή, καθώς τα φαινόμενα θα συνεχιστούν κατά διαστήματα και εκτιμάται ότι θα ενταθούν εκ νέου από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τρίτης.

Η μέγιστη θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, με μικρότερη ένταση σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, ο Βαρδάρης αναμένεται να ενισχυθεί κατά τις βραδινές ώρες, φτάνοντας τα 6 μποφόρ.

Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Τρίτη με ψυχρές αέριες μάζες

Από την Τρίτη αναμένεται να εισέλθει στη χώρα ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα συνοδεύεται από ψυχρότερες αέριες μάζες που θα κινηθούν από τα Βαλκάνια.

Η επιδείνωση θα γίνει πιο αισθητή από το απόγευμα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση και τους ανέμους να ενισχύονται. Παράλληλα, χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Ελλάδας, δίνοντας στον καιρό πιο χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά.

Τι καιρό θα κάνει την 28η Οκτωβρίου στην Αθήνα

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Για την Αττική, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πιθανότητα τοπικών βροχών κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και την ώρα της παρέλασης. Οι βοριάδες αναμένεται να φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα περιοριστεί περίπου στους 15 βαθμούς Κελσίου.

Οι παρελάσεις στην Αττική θα γίνουν με ζακέτα και ίσως και ομπρέλα.

Η πρόγνωση για τη Θεσσαλονίκη την ημέρα της παρέλασης

Πιο ευνοϊκή εμφανίζεται, μέχρι στιγμής, η εικόνα του καιρού στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου. Τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα δεν δείχνουν βροχή την ώρα της παρέλασης, ωστόσο η εκτίμηση ενδέχεται να διαφοροποιηθεί καθώς πλησιάζει η ημέρα.

Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την Αττική, φτάνοντας τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Ο Βαρδάρης, ωστόσο, θα είναι αισθητός, επηρεάζοντας την αίσθηση του κρύου.

Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και την Πέμπτη, με μεγαλύτερη επιμονή στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Στη συνέχεια, το βαρομετρικό χαμηλό προβλέπεται να κινηθεί προς την Κύπρο, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού στην Ελλάδα.