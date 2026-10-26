Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται έως και την Τετάρτη, με τον Τάσο Αρνιακό να εφιστά την προσοχή για πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Άστατος θα είναι ο καιρός και την 28η Οκτωβρίου, με βροχές στην Αττική ακόμη και την ώρα της παρέλασης, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται βελτιωμένος καιρός.

Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού έως και την Τετάρτη, κυρίως από τη Λαμία και νοτιότερα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός εφιστά την προσοχή, καθώς το κορεσμένο έδαφος αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις και υδροστρόβιλοι.

Οι περιοχές που χρειάζονται προσοχή

Σύμφωνα με τον Τάσο Αρνιακό, σήμερα αναμένονται βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με ορισμένες περιοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων.

Ειδικότερα, αυξημένη προσοχή χρειάζεται στη Θεσσαλία, κυρίως στους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας, καθώς και στη Φωκίδα, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, την Αττική, την Κορινθία, τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Στις περιοχές αυτές αναμένονται τοπικά ισχυρές καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων και υδροστρόβιλων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος πλημμυρών.

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Η θερμοκρασία και οι άνεμοι

Μικρή υποχώρηση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία, η οποία στα βόρεια θα φτάσει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου και στις κεντρικές περιοχές έως τους 21 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 21 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να ενισχύονται έως τα 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες βροχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους έως τα 5 μποφόρ.

Τι καιρό θα κάνει την 28η Οκτωβρίου

Διαφορετική θα είναι η εικόνα του καιρού την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, καθώς στη Θεσσαλονίκη αναμένεται πολύ καλός καιρός, σε αντίθεση με την Αττική, όπου προβλέπονται βροχές ακόμη και την ώρα της παρέλασης.

Σύμφωνα με τον Τάσο Αρνιακό, βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης στην περιοχή της Λαμίας, στην Αττικοβοιωτία, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη και στο ανατολικό Αιγαίο.

Η αστάθεια θα διατηρηθεί έως και την Τετάρτη, με τις περιοχές που θα επηρεαστούν από τα φαινόμενα να χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

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