Η Coffee Island ξεκαθαρίζει ότι η δικαστική υπόθεση που αφορά δραστηριότητες στον χώρο του αθλητισμού δεν συνδέεται με την εταιρεία ή τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, τονίζοντας ότι η λειτουργία και ο αναπτυξιακός της σχεδιασμός συνεχίζονται κανονικά.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Coffee Island επιδιώκει να αποσαφηνίσει ότι η συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση αφορά δραστηριότητες στον χώρο του αθλητισμού και δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία ή τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι η Coffee Island λειτουργεί ως αυτοτελής και οργανωμένος επιχειρηματικός οργανισμός, διαθέτοντας διακριτή διοικητική δομή, καθώς και ένα εκτεταμένο διεθνές δίκτυο συνεργατών και δικαιοδόχων.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι τελευταίες εξελίξεις δεν επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης ούτε την υλοποίηση του αναπτυξιακού της σχεδιασμού, ο οποίος συνεχίζεται κανονικά.

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της σταθερότητας και της επιχειρησιακής της συνέχειας, επισημαίνοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της απέναντι στους εργαζομένους, τους συνεργάτες και το καταναλωτικό κοινό.