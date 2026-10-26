Στο πλαίσιο των εορτασμών των Αγίων Αναργύρων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Αγίων Αναργύρων θα πραγματοποιηθούν στον δήμο Αγ. Αναργύρων-Καματερο από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου μέχρι τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από τις 23:00 της Παρασκευής (30/10) μέχρι τις 02:00 της Δευτέρας (02/11) θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, επί της Λεωφ. Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πίνδου Δαβάκη και της Πλατείας Αγίων Αναργύρων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αχαρνές.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αχαρνές θα πραγματοποιείται μέσω του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας (προς Αθήνα), ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται κανονικά.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κίνησή τους στην παραπάνω Λεωφόρο και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.