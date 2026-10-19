Αναλυτικά πώς θα διεξαχθεί η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη στον εορτασμό του Αγ. Δημητρίου και της εθνικής εορτής της 28ης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του πολιούχου Αγ. Δημητρίου (26/10) και της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου κατά τις ώρες 07.30- 14.00, λόγω της Γενικής Δοκιμαστικής Παρέλασης των Μηχανοκίνητων Τμημάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, στο τμήμα της από τη Νέα Αερογέφυρα Θέρμης (οδός Προφήτη Ηλία) μέχρι την Αερογέφυρα Ρυσίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται, ως ακολούθως:

Των κινουμένων από Θεσ/νίκη προς Ν. Μουδανιά:

Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, Νέα Αερογέφυρα Θέρμης, Προφήτη Ηλία, Επ.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μηχανιώνας, διασταύρωση Ν.Ρυσίου, προς Ν.Ρύσιο, Αερογέφυρα Ν.Ρυσίου, Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών.

Των κινουμένων από Ν.Μουδανιά προς Θεσσαλονίκη:

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Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, Αερογέφυρα Ν.Ρυσίου, προς Ν.Ρύσιο, Επ.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μηχανιώνας, Προφήτη Ηλία, Νέα Αερογέφυρα Θέρμης, Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών.

25 Οκτωβρίου

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου Από ώρα 05.00 μέχρι ώρα 13.30, κατά τη διάρκεια της λιτάνευσης των Ιερών Εικόνων του Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας «Χοζοβιώτισσας», στα πλαίσια του εορτασμού του Πολιούχου Θεσ/νίκης Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους, από τους οποίους θα διέλθει η πομπή:

Αγ.Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Προξένων μέχρι την οδό Πλάτωνος.

Ελ.Βενιζέλου, στο τμήμα της από την οδό Αγ.Δημητρίου μέχρι την οδό Εγνατία.

Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Ελ.Βενιζέλου μέχρι την οδό Αγ. Σοφίας.

Αγ.Σοφίας, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Αγ.Δημητρίου.

Από ώρα 10.30 μέχρι ώρα 13.30, κατά τη διάρκεια της λιτάνευσης των Ιερών Εικόνων του Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας «Χοζοβιώτισσας», στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου Θεσ/νίκης Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους, από τους οποίους θα διέλθει η πομπή:

Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Ελ.Βενιζέλου μέχρι την οδό Πλάτωνος.

Ελ.Βενιζέλου, στο τμήμα της από την οδό Αγ. Δημητρίου μέχρι την οδό Εγνατία.

Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Ελ.Βενιζέλου μέχρι την οδό Αγ.Σοφίας.

Αγ.Σοφίας, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Αγ.Δημητρίου.

26 Οκτωβρίου

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου από ώρα 05.00 μέχρι ώρα 13.30, κατά τη διάρκεια της δοξολογίας στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους,

Αγ.Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Σουρή μέχρι την οδό Πελοποννήσου.

Κασσάνδρου, στο τμήμα της από την οδό Αγίου Νικολάου μέχρι την οδό Μακεδονικής Αμύνης.

Μακεδονικής Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Κασσάνδρου μέχρι την οδό Αγίου Δημητρίου.

Σελεύκου, σε όλο το μήκος της.

Αριστοτέλους, στο τμήμα της από οδό Αγίου Δημητρίου μέχρι την οδό Ολύμπου.

Από ώρα 10.30 μέχρι ώρα 13.30, κατά τη διάρκεια της δοξολογίας στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λαγκαδά μέχρι την οδό Αγίου Νικολάου.

27 Οκτωβρίου

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου Από ώρα 10.30 μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων της μαθητικής παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους:

Τσιμισκή, στο τμήμα της από την πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι την οδό Ι.Δραγούμη.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Σε όλες τις κάθετες οδούς των συγκεκριμένων τμημάτων των ως άνω οδών.

28 Οκτωβρίου

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου από ώρα 03.00 και μέχρι πέρατος της παρέλασης, η έναρξη της οποίας θα πραγματοποιηθεί την 11.00 ώρα της ίδιας ημέρας θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση, όπου αυτή επιτρέπεται, όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Γ.Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ.Κυδωνιών.

30ης Οκτωβρίου, καθ’ όλο το μήκος της.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Μ.Αλεξάνδρου μέχρι τη Λ.Στρατού.

Στρ. Ναπολ. Ζέρβα, καθ’ όλο το μήκος της.

Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ.Νίκης.

Γκύζη, καθ’ όλο το μήκος της.

Από ώρα 05.00 και μέχρι πέρατος της παρέλασης, λόγω της παράταξης των μηχανοκίνητων τμημάτων, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Γ.Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ.Κυδωνιών.

30ης Οκτωβρίου, καθ’ όλο το μήκος της.

Από ώρα 07.00 σταδιακά και μέχρι πέρατος της παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Μ.Μπότσαρη - Καραϊσκάκη - Καλλιδοπούλου, 25ης Μαρτίου, Π.Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στρατηγού Κακαβού.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ.Κακαβού.

Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ.Νίκης.

Πλέον των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, από ώρα 14:00 της 27ης Οκτωβρίου και μέχρι πέρατος της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Στο παρκινγκ, που βρίσκεται όπισθεν της εξέδρας των επισήμων της παρέλασης επί της οδού Αθαν.Σουλιώτη.

Μ.Μπότσαρη - 25ης Μαρτίου, Π.Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στρατηγού Κακαβού.

Αθαν.Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ.Κακαβού.

Καλλιδοπούλου, στο τμήμα της από την οδό Δελφών μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Καραϊσκάκη, στο τμήμα της οδού από την οδό Δελφών μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.Μιχαήλ Ψελλού, καθ’ όλο το μήκος αυτής.

Ιφιγενείας, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι την οδό Μητρ.Γρηγορίου Κυδωνιών.

Επίσης, από ώρα 14:00 της 25ης Οκτωβρίου έως ώρα 15:00 της 28ης Οκτωβρίου θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στην οδό Αγίας Τριάδος, στο τμήμα της από την Λεωφ. Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Βασ. Γεωργίου.

Ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, διακοπές της κυκλοφορίας θα γίνουν και στους γύρω δρόμους.