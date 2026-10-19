Με ήπιες θερμοκρασίες αλλά τοπικές βροχές θα κυλήσει η βδομάδα - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις 5 περιοχές που θα είναι απαραίτητη η ομπρέλα στις μετακινήσεις.

Το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει σταδιακά από την Τετάρτη, με τοπικές βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια σε περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, οι βροχές του Οκτωβρίου χαρακτηρίζονται συχνά περισσότερο από τη ραγδαιότητά τους παρά από τη διάρκειά τους. Αυτό σημαίνει ότι τα φαινόμενα μπορεί να είναι σύντομα, αλλά κατά τόπους έντονα, γι’ αυτό και χρειάζεται προσοχή στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν.

Τρίτη με ηλιοφάνεια και πρωινές ομίχλες

Για την Τρίτη, υψηλές πιέσεις θα επηρεάζουν τη χώρα, διατηρώντας τον καιρό σταθερό και χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί αναμένεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, τις πρώτες πρωινές ώρες οι ελάχιστες τιμές θα είναι σχετικά χαμηλές, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αισθητή διαφορά θερμοκρασίας μέσα στην ημέρα.

Τετάρτη: Οι πρώτες βροχές σε Ιόνιο και Ήπειρο

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Έτσι, όσοι κινούνται στις συγκεκριμένες περιοχές θα πρέπει να έχουν μαζί τους ομπρέλα, ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις, έντασης 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη: Πού θα συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, οι βροχές αναμένεται να επηρεάσουν τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, την κεντροδυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.