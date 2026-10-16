Το νέο βίντεο του Σάκη Αρναούτογλου για τον καιρό των επόμενων ημερών.

Βροχές αναμένονται μέχρι το πρωί του Σαββάτου, με τον Σάκη Αρναούτογλου να μας δείχνει στο νέο του βίντεο ότι στη συνέχεια ο καιρός θα ανοίξει σταδιακά σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα κεντρικά από 7 έως 18 βαθμούς στα βόρεια από 0 έως 20 και στα νότια από 14 έως 18. Στα δυτικά από 8 έως 20 βαθμούς και στα ανατολικά από 11 έως 21 βαθμούς.

Την Κυριακή θα υπάρχουν νέες κατά τόπους συννεφιές μέχρι και την Τρίτη, ενώ από την Τετάρτη θα ενταθούν. Φαινόμενα αναμένονται από την Τετάρτη και από τα δυτικά της χώρας που θα επιμείνουν μέχρι και τις 27/10 πάντα σε τοπικά επίπεδο.

Πάντως μέχρι και τα τέλη του μήνα αναμένεται έντονη ψύχρα.

Αναλυτικά η νέα ανάρτηση Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=ukoo4-Xq6oU}