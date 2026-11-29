Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης προόριζε για αρχηγό της ΝΔ τον Σαμαρά - Λάθος που δεν αντέδρασα όταν ο Καραμανλής μου είπε ότι θα τον φέρει πίσω - Μετάνιωσα που δεν έκανα άλλα δυο παιδιά.

Μια εξομολόγηση εκ βαθέων -και με πολλές ειδήσεις- κάνει η Ντόρα Μπακογιάννη στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Αλέξη Παπαχελά στην «Καθημερινή» της Κυριακής και την οποία σας προτρέπουμε να διαβάσετε. Συνέντευξη που δόθηκε προφανώς ενόψει της κυκλοφορίας του βιβλίου της «Μία Γυναίκα» που κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες και παρουσιάζεται στις 10 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής.

Μεταξύ των άλλων ξεχωρίζουμε:

-Έμαθε από την τηλεόραση ότι ο Κυριάκος θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία της ΝΔ. «Ο Κυριάκος το ήθελε πολύ, το έκανε και τελικώς ήταν η ώρα του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

-Έμαθε από την «Καθημερινή» ότι ο Κυριάκος δεν θα την βάλει στην κυβέρνηση προκειμένου να καταπολεμήσει την ...οικογενειοκρατία! «Άρα μου ακύρωνε την πορεία μου στην πολιτική» λέει. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεν θύμωσα. Στενοχωρήθηκα. Στενοχωρήθηκα για τη δικαιολογία, για την αιτία. Διότι ένας πρωθυπουργός επιλέγει τους συνεργάτες του και ο καθένας έχει απόλυτο δικαίωμα, και υποχρέωση σε τελική ανάλυση, να διαλέξει τους συνεργάτες με τους οποίους πιστεύει ότι μπορεί να συνεργαστεί καλύτερα. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ με τον Κυριάκο δεν είχα συνεργαστεί ποτέ. Είμαστε άλλες γενιές. Στενοχωρήθηκα με τη δικαιολογία, «λόγω οικογένειας», επειδή όλη μου τη ζωή έδινα τη μάχη ενάντια σε αυτήν την εικόνα του ανθρώπου που είναι προϊόν οικογενειοκρατίας, από τα βουνά της Ευρυτανίας στην Αθήνα, στον Δήμο της Αθήνας κ.λπ. Διότι εγώ είχα πολύ ξεκάθαρα στο μυαλό μου ότι η οικογένεια σε βοηθάει, αλλά όσα σου δίνει τόσα σου παίρνει. Επειδή πρέπει να αποδείξεις διπλά αυτό που κάνεις. Γι’ αυτό και διάφοροι γόνοι οικογενειών εξαφανίστηκαν και κάποιοι άλλοι παρέμειναν. Αρα μου ακύρωνε την πορεία μου στην πολιτική. Αυτό ήταν που με στενοχώρησε πάρα πολύ εκείνη την εποχή. Αλλά ευτυχώς, επειδή είμαι άνθρωπος που πέφτει και ξανασηκώνεται, βρήκα τις ισορροπίες μου πολύ γρήγορα».

-Εξηγεί πόσο δύσκολο ήταν για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το ότι τόσο η ίδια όσο και ο Κυριάκος ήθελαν να είναι υποψήφιοι για την ηγεσία της ΝΔ.

-Απαντά στο αν ο Κυριάκος τη συμβουλεύεται. «Πότε ναι, πότε όχι», λέει με νόημα.

-Εκτιμά πως ο Κώστας Καραμανλής την ψήφισε για την ηγεσία της ΝΔ κόντρα στον Αντώνη Σαμαρά, εκφράζει όμως δυσαρέσκεια γιατί το σύνολο του περιβάλλοντός του στήριζε με πάθος τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο Μητσοτάκης ήθελε για διάδοχό του τον Αντ. Σαμαρά- Πότε χάλασε η σχέση

Απαντά για το αν η αντιπαλότητά της με τον Αντ. Σαμαρά προέρχεται από το γεγονός ότι ο πατέρας της ήθελε την ίδια για διάδοχό του στην ηγεσία και όχι τον Σαμαρά: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα και μεγαλύτερος μύθος. Ο πατέρας μου προόριζε τον Αντώνη Σαμαρά για αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Το εξηγώ και στο βιβλίο. Γιατί; Διότι από τη μια μεριά ήταν οι καραμανλικοί με επικεφαλής τον Μιλτιάδη Εβερτ και από την άλλη το κομμάτι των λεγόμενων μητσοτακικών, το οποίο προόριζε τον Αντώνη Σαμαρά. Γι’ αυτό και οι βουλευτές που έκαναν παρέα με τον Σαμαρά ήταν όλοι οι σκληροί μητσοτακικοί της εποχής. Και εγώ τότε, ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, ό,τι μπορούσα να κάνω για να στηρίξω τον Αντώνη το έκανα. Δεν είχαμε ποτέ φιλία με την έννοια της παρέας. Πολιτικά όμως ήταν η απόλυτη επιλογή του πατέρα μου. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία γι’ αυτό».

Πότε χάλασε η σχέση; Με το Σκοπιανό και τη θέση που πήρε ο Αντ. Σαμαράς ως υπουργός Εξωτερικών στη συνάντηση των ομολόγων του το 1991, όπου -σύμφωνα με την Ντ. Μπακογιάννη- δεν τήρησε τις ρητές εντολές που είχε λάβει από τον πρωθυπουργό. Και ως προς τη συνέχεια που υπήρξε αναφέρει: «Η διαπλοκή επιθυμούσε να έχει έναν εκτελεστικό πρωθυπουργό, ο οποίος θα εκτελούσε τις προτιμήσεις της. Ο Μητσοτάκης δεν ήταν αυτός. Και έγινε ό,τι έγινε».

Χαρακτηρίζει δε λάθος της που δεν αντέδρασε όταν ο Καραμανλής την ενημέρωσε ότι θα φέρει πίσω στη ΝΔ τον Σαμαρά.

Ήθελε να παραιτηθεί για τα Δεκεμβριανά

Η Ντόρα Μπακογιάννη αποκαλύπτει στον Αλέξη Παπαχελά πως ήθελε να παραιτηθεί από την κυβέρνηση για τα όσα συνέβησαν με τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν το χρεώνω στον Καραμανλή. Το χρεώνω σε όλους, σε όλο το περιβάλλον και σε όλη την κυβέρνηση. Εκείνο το βράδυ ήταν η χειρότερη στιγμή της κυβέρνησης Καραμανλή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για τον Παύλο Μπακογιάννη και τα παιδιά της

Η Ντόρα Μπακογιάννη χαρακτηρίζει τον Παύλο Μπακογιάννη ως «τον έρωτα της ζωής της», υπογραμμίζει πως πιο πολύ περήφανη για όσα πέτυχε στη ζωή της είναι τα δυο παιδιά της, η Αλεξία και ο Κώστας, ενώ όταν ερωτάται για το πράγμα που έχει μετανοιώσει περισσότερο στη ζωή της είναι «ότι δεν έκανα άλλα δυο (παιδιά) εγκαίρως».

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Είπαμε όμως διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στην εφημερίδα.