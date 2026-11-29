Αναλυτικά οι περιοχές όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Κλειστά σχολεία θα έχουμε τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου σε αρκετούς δήμους της χώρας, εξαιτίας της κακοκαιρίας «Άργος».

Η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και οι δυσκολίες που ενδέχεται να δημιουργηθούν στις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών οδήγησαν τις δημοτικές Αρχές των παρακάτω περιοχών στην απόφαση να μην πραγματοποιηθούν διά ζώσης μαθήματα στις σχολικές μονάδες, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας.

Δήμος Φλώρινας

Με απόφαση του δημάρχου Φλώρινας, Βασίλη Γιαννάκη, κλειστά θα παραμείνουν επίσης τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), καθώς και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου. Αντίθετα, οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, όπως προβλέπει η σχετική απόφαση.

{facebook.com/permalink.php?story_fbid=1814306014030325&id=100063528313765&ref=embed_post}

Δήμος Αμυνταίου

Παράλληλα, αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων αποφασίστηκε και στον Δήμο Αμυνταίου για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ειδικότερα, με απόφαση του δημάρχου Ιωάννη Λιάση, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Οι παιδικοί σταθμοί, ωστόσο, θα παραμείνουν ανοιχτοί και θα εξυπηρετήσουν κανονικά τις οικογένειες.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02p8kaHLYFP13smpUC41J8VizyAz9BKapYsGtbhYK9w3ohuyd5TvrkUebDPXhdBvDnl&id=61557103857365}

Δήμος Πρεσπών

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών Γιώργου Στεργίου, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πρεσπών θα ξεκινήσουν τη λειτουργία του μια ώρα αργότερα, την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

{https://www.facebook.com/100076614423080/posts/1168076445756159/?rdid=FwaA82tMZ6bsKIGf#}

Δήμος Καρύστου

Κλειστές θα παραμείνουν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Καρύστου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπεται να επικρατήσουν στην περιοχή.

Η αναστολή λειτουργίας αφορά το σύνολο των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρύστου, ενώ κλειστοί θα παραμείνουν και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί.

Το μέτρο έχει προληπτικό χαρακτήρα, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, ενόψει της αναμενόμενης κακοκαιρίας.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου για τυχόν νεότερες εξελίξεις.

{https://www.facebook.com/lefteris.raviolos/posts/pfbid036sJVGSsMoRCRGFkFxHzLNV9EjFujVeyMH6T84BJr8sRmum9FoyVXPg1x4njCthp2l}

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα περιλαμβάνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πολύ θυελλώδεις βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους, αλλά και τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ενημερώνονται για τις νεότερες ανακοινώσεις των τοπικών Αρχών.

Σημειώνεται ότι κλειστά θα είναι τα σχολεία όλων των βαθμίδων στην Πάτρα την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου λόγω της εορτής του πολιούχου και προστάτη της, Αγίου Ανδρέα. Έτσι, οι μαθητές μετά το σημερινό σχόλασμα θα έχουν στη διάθεσή τους ένα εμβόλιμο τριήμερο ξεκούρασης καθώς τα ημερολογιακά τερτίπια φέρνουν τη φετινή αργία ανήμερα Δευτέρας.

Η Πάτρα τιμά κάθε χρόνο τελευταία μέρα του Νοέμβρη με ιδιαίτερη λαμπρότητα τον Απόστολο Ανδρέα, ο οποίος αποτελεί τον πολιούχο της αχαϊκής πρωτεύουσας.