Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, παραμένουν σε εγρήγορση σε διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να επέμβουν.

Η κακοκαιρία «Άργος» συνεχίζει να σαρώνει τη χώρα και θέτοντας τις Αρχές σε κόκκινο συναγερμό. Μετά την ενεργοποίηση του 112 σε Αττική, Σποράδες και Εύβοια, η πυροσβεστική συνεχίζει να επιχειρεί σε διάφορα περιστατικά σε όλη την επικράτεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, μέχρι στιγμής έχουν επιχειρήσει σε δεκάδες περιπτώσεις για κοπές δέντρων και αντλήσεις υδάτων.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, παραμένουν σε εγρήγορση σε διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να επέμβουν άμεσα εφόσον ζητηθεί.

Ειδικότερα:

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για:

- 46 κοπές δένδρων

-1 άντληση υδάτων

-1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο και

-5 αφαιρέσεις αντικειμένων

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Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για:

- 18 κοπές δένδρων

Στη Δυτική Μακεδονία για:

- 7 κοπές δέντρων

- 2 αντλήσεις υδάτων και

- 1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για

- 11 κοπές δένδρων και

- 1 αφαίρεση αντικειμένου

5.Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για:

- 27 κοπές δένδρων και

- 5 αντλήσεις υδάτων

5. Στη Δυτική Ελλάδα για:

- 9 κοπές

- 1 άντληση υδάτων και

- 1 αφαίρεση αντικειμένου

6. Στην Περιφέρεια Αττικής για:

- 8 κοπές δένδρων και

- 12 αντλήσεις υδάτων

7. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για:

- 4 κοπές δέντρων

- 5 αντλήσεις υδάτων και

- 1 αφαίρεση αντικειμένου