Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Κυριακής (29/11) σε περιοχή του Κορωπίου όταν τμήμα σπιτιού κατέρρευσε εν μέσω των έντονων καιρικών φαινομένων και της κακοκαιρίας «Άργος» που σαρώνει την Αττική.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, στο σημείο υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κύπρου από το ύψος της Γ. Πρίφτη

Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δυνάμεις της επιχειρούν σε 29 περιστατικά που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη την Ελλάδα με τα 9 από αυτά να βρίσκονται στην Αττική.