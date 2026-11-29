Θα τα δώσουν όλα προκειμένου να μπορέσουν να φτάσουν στη νίκη.

Το ντέρμπι «Δικεφάλων» στη Νέα Φιλαδέλφεια ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, δεσπόζει στο πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Αυτοσκοπός θεωρείται η νίκη, εφόσον θέλουν να παραμείνουν κοντά στην κορυφή, για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ που τίθενται αντιμέτωποι στην Allwyn Arena. Οι δυο ομάδες έχουν χάσει ήδη αρκετό έδαφος και περαιτέρω απώλεια βαθμών θα τους φέρει μακριά από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ ήταν άκρως ανταγωνιστική για μία ακόμη φορά στο UEFA Champions League, ωστόσο έμεινε και πάλι με άδεια χέρια, χάνοντας με 1-0 από την Κόμο στην Ιταλία.

Στο πρωτάθλημα, ωστόσο, μετράει δυο σερί νίκες (το 2-1 επί του Λεβαδειακού με ανατροπή και το 0-1 επί της Καλαμάτας) ενώ στις 16/12 θα δώσει το εξ αναβολής παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, συνέχισε την ανοδική του πορεία. Μετά την ισοπαλία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», επικράτησε εύκολα της Κηφισιάς με 4-0 στην Τούμπα. Επιπλέον, φέτος έχει ήδη κερδίσει μια φορά την Ένωση, στο 3-1 της Θεσσαλονίκης για το Κύπελλο.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 League.