Σήμερα η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ στη νέα εγκατάσταση.

Ένα νέο προπονητικό κέντρο κατασκεύασε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην Πυλαία, σε έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ, που είναι πρώτος στη βαθμολογία της Stoiximan GBL και αήττητος, είχαν την ευκαιρία να κάνουν σήμερα, Παρασκευή, την πρώτη προπόνησή τους στη νέα εγκατάσταση.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανάρτησε στα social media ένα βίντεο που καταγράφει καρέ- καρέ την κατασκευή του νέου προπονητικού κέντρου, το οποίο κατασκευάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, καθώς η δημιουργία του ανακοινώθηκε στις 8 Μαΐου.

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Σύμφωνα με τον «δικέφαλο του βορρά», το νέο προπονητικό κέντρο περιλαμβάνει:

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