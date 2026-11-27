Η αναμέτρηση Μαρσέιγ - Λέφσκι Σόφια για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League έληξε με νίκη της γαλλικής ομάδας.

Πέντε οπαδοί της Λέφσκι Σόφιας μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μετά τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν στον αγώνα με τη Ολιμπίκ Μαρσέιγ στη Μασσαλία, κατά την αναμέτρηση των δύο ομάδων για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Τόσο ο πρόεδρος της Γαλλίας όσο και η ομόλογός του από τη Βουλγαρία επιρρίπτουν ευθύνες για τη βία στους οπαδούς της Μαρσέιγ. Στην αναμέτρηση στο στάδιο Βελοντρόμ της Μασσαλίας οπαδοί άρχισαν να πετούν φωτοβολίδες, βλήματα και ό,τι έβρισκαν μπροστά τους ενώ ακολούθησαν μάχες σώμα με σώμα μεταξύ των οπαδών.

Ο Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε έντονα τα επεισόδια «και τις πράξεις βίας κατά των Βούλγαρων οπαδών» ανέφερε το Ελιζέ. Ενώ η πρόεδρος της Βουλγαρίας Ιλιάνα Ιοτόβα, χαρακτήρισε τα επεισόδια «απαράδεκτα και σοκαριαστικά».

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«Οι επιθέσεις εναντίον Βούγλγαρων οπαδών βεβηλώνουν ένα από τα σπουδαία παιχνίδια που ενώνουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook. «Όλοι θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίζουν την ομάδα τους χωρίς να φοβούνται για την ασφάλειά τους». Η πρόεδρος της Βουλγαρίας απαίτησε από τη Γαλλία να παραπέμψει στη δικαιοσύνη τους δράστες των επιθέσεων.

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Ο Μακρόν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, μίλησε με την Βουλγάρα ομόλογό του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες και τη διαβεβαίωσε πως «οι πράξεις αυτές δεν θα μείνουν ατιμώρητες».

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Πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια

Όλα ξεκίνησαν όταν εκατοντάδες οπαδοί της Μαρσέιγ περίπου 10 λεπτά πριν αρχίσει ο αγώνας, έφυγαν τρέχοντας από την κερκίδα όπου βρίσκονταν, και άρχισαν να κυνηγούν μια ομάδα Βούλγαρων οπαδών. Παραβίασαν την κερκίδα που είχε οριστεί για τη φιλοξενούμενη ομάδα, όπου ήταν περίπου 500 οπαδοί της Λέφσκι.

«Πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύμα στο μάτι, στο κεφάλι ενώ ένας έχει εξάρθρωση στον ώμο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αστυνομία της Μασσαλίας.

«Έξι άλλοι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου με διάφορα τραύματα».

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Ο εκτελεστικός διευθυντής της Λέφσκι Σόφιας, Ντάνιελ Μποριμίροφ, ζήτησε να υπάρξουν κυρώσεις από την UEFA και δήλωσε πως «ελπίζω να μην διεξαχθούν άλλοι αγώνες σε αυτό το στάδιο. Νομίζω πως πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε οι αγώνες να μπορούν να διεξαχθούν κανονικά. Το ποδόσφαιρο υποτίθεται ότι φέρνει χαρά στους ανθρώπους, και όχι να βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Οι υπεύθυνοι της UEFA δεν μπορούν να μένουν άπραγοι και να συνεχίζουν να επιτρέπουν τη διεξαγωγή αγώνων υπό τέτοιες συνθήκες», ανέφερε.

{https://x.com/AndiOnrubia/status/2126238540614799772}

Για την ιστορία, αναφέρεται ότι η Μαρσέιγ επικράτησε της Λέφσκι με 1-0.

Υπενθυμίζει ότι οπαδοί της Λέφσκι που βρέθηκαν στην Αθήνα τον Αύγουστο για την αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ, στο Allwyn Arena στη Νέα Φιλαδέλφια, για τα προκριματικά του Champions League βρέθηκαν να κουβαλούν με μαχαίρια. Η αστυνομία προχώρησε σε έξι συλλήψεις.

Σε βίντεο που είχαν κυκλοφορήσει τότε, φαίνονται δεκάδες οπαδοί της Λέφσκι να περπατούν σχεδόν με στρατιωτικό ρυθμό στο Μοναστηράκι.

{https://x.com/hooliganscz1999/status/2092603912347910530}