«Ο «Ρουβίκωνας» αποτελεί πολιτική οργάνωση με αντίστοιχους πολιτικούς σκοπούς, κινείται με πολιτικά κίνητρα, συμμετέχει σε κινήματα και σε δράσεις αλληλεγγύης» τονίζει η Νέα Αριστερά.

Την αντίθεσή της στη δικαστική δίωξη επτά μελών της συλλογικότητας «Ρουβίκωνας» εκφράζει η Νέα Αριστερά, με αφορμή τη δίκη που έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου, με κατηγορίες περί σύστασης «συμμορίας».

Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι «Το κατηγορητήριο έχει βασιστεί στο άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα. Με τις προβλέψεις του διώκονται εγκληματικές και βίαιες ομάδες, που παρανομούν συστηματικά, από ομάδες εγκληματιών και κυκλώματα της μαφίας μέχρι την εγκληματική ναζιστική οργανωση της Χρυσής Αυγής.

Ο «Ρουβίκωνας» αποτελεί πολιτική οργάνωση με αντίστοιχους πολιτικούς σκοπούς, κινείται με πολιτικά κίνητρα, συμμετέχει σε κινήματα και σε δράσεις αλληλεγγύης.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον πιο επίσημο τρόπο έχει προαναγγείλει πολλές φορές την δικαστική δίωξη που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε μια στιγμή που οι ναζί με μπροστάρη τον καταδικασμένο ναζί Κασιδιάρη και την «άδεια» της αστυνομίας επιχειρούν να πρωταγωνιστήσουν στην πολιτική ζωή, η κυβέρνηση και οι κύκλοι που την στηρίζουν παίζουν ένα παιχνίδι βγαλμένο από την «θεωρία των δύο άκρων».

Για τη Νέα Αριστερά η πολιτική δράση δεν συνιστά έγκλημα. Και κανένας νόμος-λάστιχο δεν μπορεί να ποινικοποιήσει την συλλογική κοινωνική δράση.»