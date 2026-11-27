Οι τέσσερις συλληφθέντες για το σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκαν σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων για το σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Αυτή την ώρα ώρα οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγούνται στην ανακρίτρια για να απολογηθούν και αναμένεται να λάβουν προθεσμία.

Σύμφωνα πληροφορίες, η ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος που ασκήθηκε σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων αφορά τις κατηγορίες της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της ηθικής αυτουργίας σε απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες:

Ο Παναγιώτης Μούργος κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ κατηγορίες για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση έχουν όλοι. Επίσης τρεις από τους κατηγορουμένους (τα αδέλφια Μούργου και ο Παύλος Ραβάνης) βαρύνονται με ηθική αυτουργία σε απάτη και σε απιστία, ενώ με ξέπλυμα μαύρου χρήματος βαρυνονται όλοι οι κατηγορούμενοι.

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Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί τους

Με διάταξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, νωρίτερα την Παρασκευή, δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των τεσσάρων συλληφθέντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, με διάταξη που εκδόθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2026, οι Ευρωπαίες Εντεταλμένες Εισαγγελείς διατάσσουν τη δέσμευση κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών για χρονικό διάστημα εννέα μηνών, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα αποκατάστασης της ζημίας, που φέρεται να υπέστησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι συλληφθέντες έφτασαν με τέσσερα αυτοκίνητα της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πρωί της Παρασκευής. Οι τέσσερις συλλήψεις που έγιναν την Πέμπτη αποτελούν μόνο την «κορυφή του παγόβουνου», καθώς η έρευνα συνεχίζεται και είναι θέμα χρόνου η λίστα των κατηγορουμένων να διευρυνθεί περαιτέρω και με άλλα πρόσωπα.

«Κλειδί» για τις εξελίξεις εκτιμάται ότι είναι τόσο τα ευρήματα από τις κατ’ οίκον έρευνες που διενεργήθηκαν όσο και οι καταθέσεις που έδωσαν στις εντεταλμένες Ευρωπαίες εισαγγελείς μάρτυρες οι οποίοι έχουν μιλήσει για εκβιαστικές πρακτικές από πρόσωπα προκειμένου να συναινέσουν στην απόκτηση των «οικίσκων ανακύκλωσης».

Οι τέσσερις συλλήψεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», Παύλου Ραβάνη, των ιδιοκτητών της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, Απόστολου και Παναγιώτη Μούργου, και του εκδότη των Παραπολιτικών, Γιάννη Κουρτάκη, είναι βέβαιο πως θα δρομολογήσουν εξελίξεις στην έρευνα, η οποία θα περάσει στα χέρια της εντεταλμένης Ευρωπαίας ανακρίτριας. Στο γραφείο της αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν τουλάχιστον οκτώ δήμαρχοι, κάποιοι από τους οποίους φέρονται να έχουν καταγγείλει πως δέχτηκαν πιέσεις για να δεχτούν, παρά τις αντιρρήσεις και τις επιφυλάξεις τους, τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Οι Περιφέρειες και τα υπερτιμολογημένα «σπιτάκια ανακύκλωσης»

Το ενδιαφέρον, βέβαια, στρέφεται στους εκπροσώπους των Περιφερειών που υπέγραψαν τις σχετικές συμβάσεις για τα υπερτιμολογημένα «σπιτάκια ανακύκλωσης», με αποτέλεσμα οι εγκαταστάσεις αυτές να πολλαπλασιαστούν μετά το 2019, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους.

Πολιτικό ντόμινο