Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκαν σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων για το σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».
Αυτή την ώρα ώρα οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγούνται στην ανακρίτρια για να απολογηθούν και αναμένεται να λάβουν προθεσμία.
Σύμφωνα πληροφορίες, η ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος που ασκήθηκε σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων αφορά τις κατηγορίες της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της ηθικής αυτουργίας σε απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες:
Ο Παναγιώτης Μούργος κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ κατηγορίες για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση έχουν όλοι. Επίσης τρεις από τους κατηγορουμένους (τα αδέλφια Μούργου και ο Παύλος Ραβάνης) βαρύνονται με ηθική αυτουργία σε απάτη και σε απιστία, ενώ με ξέπλυμα μαύρου χρήματος βαρυνονται όλοι οι κατηγορούμενοι.
Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί τους
Με διάταξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, νωρίτερα την Παρασκευή, δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των τεσσάρων συλληφθέντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, με διάταξη που εκδόθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2026, οι Ευρωπαίες Εντεταλμένες Εισαγγελείς διατάσσουν τη δέσμευση κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών για χρονικό διάστημα εννέα μηνών, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα αποκατάστασης της ζημίας, που φέρεται να υπέστησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι συλληφθέντες έφτασαν με τέσσερα αυτοκίνητα της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πρωί της Παρασκευής. Οι τέσσερις συλλήψεις που έγιναν την Πέμπτη αποτελούν μόνο την «κορυφή του παγόβουνου», καθώς η έρευνα συνεχίζεται και είναι θέμα χρόνου η λίστα των κατηγορουμένων να διευρυνθεί περαιτέρω και με άλλα πρόσωπα.
«Κλειδί» για τις εξελίξεις εκτιμάται ότι είναι τόσο τα ευρήματα από τις κατ’ οίκον έρευνες που διενεργήθηκαν όσο και οι καταθέσεις που έδωσαν στις εντεταλμένες Ευρωπαίες εισαγγελείς μάρτυρες οι οποίοι έχουν μιλήσει για εκβιαστικές πρακτικές από πρόσωπα προκειμένου να συναινέσουν στην απόκτηση των «οικίσκων ανακύκλωσης».
Οι τέσσερις συλλήψεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», Παύλου Ραβάνη, των ιδιοκτητών της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, Απόστολου και Παναγιώτη Μούργου, και του εκδότη των Παραπολιτικών, Γιάννη Κουρτάκη, είναι βέβαιο πως θα δρομολογήσουν εξελίξεις στην έρευνα, η οποία θα περάσει στα χέρια της εντεταλμένης Ευρωπαίας ανακρίτριας. Στο γραφείο της αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν τουλάχιστον οκτώ δήμαρχοι, κάποιοι από τους οποίους φέρονται να έχουν καταγγείλει πως δέχτηκαν πιέσεις για να δεχτούν, παρά τις αντιρρήσεις και τις επιφυλάξεις τους, τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».
Οι Περιφέρειες και τα υπερτιμολογημένα «σπιτάκια ανακύκλωσης»
Το ενδιαφέρον, βέβαια, στρέφεται στους εκπροσώπους των Περιφερειών που υπέγραψαν τις σχετικές συμβάσεις για τα υπερτιμολογημένα «σπιτάκια ανακύκλωσης», με αποτέλεσμα οι εγκαταστάσεις αυτές να πολλαπλασιαστούν μετά το 2019, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους.
Πολιτικό ντόμινο
Αν και το περιεχόμενο της δικογραφίας ακόμα παραμένει σε επίπεδο πληροφοριών και διαρροών, όλα δείχνουν πως οι απαντήσεις που έλαβαν αξιωματούχοι του Μαξίμου για την υόθεση μόνο ενθαρρυντικές δεν ήταν. Πληροφορίες του Dnews κάνουν λόγο για κοινοτικά κονδύλια ύψους 70 εκατ. ευρώ που θεωρούνται υπερκοστολογήσεις. Παράλληλα, αναφέρουν πως μετά τους 4 πρώτους συλληφθέντες, σειρά παίρνουν κορυφαίοι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, στη συντριπτική τους πλειοψηφία της ΝΔ, αλλά όχι μόνο. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν 3 περιφερειάρχες, καθώς και πλειάδα δημάρχων. Σε ερώτηση του Dnews.gr σε αρμόδιες εισαγγελικές πηγές για το αν η δικογραφία ενδέχεται να διαβιβαστεί στη Βουλή - άρα κατά πόσο υπάρχει εμπλοκή υπουργού ή υπουργών - ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν αποκλείστηκε, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιωθεί. Ενδεικτική πάντως της κατάστασης που αναμένεται να διαμορφωθεί είναι η προφητική αποστροφή κορυφαίου υπουργού σε προ εξαμήνου συνομιλία για την υπόθεση με το Dnews, όπου εξέφρασε την εκτίμηση πως «εμπλοκή υπουργού δεν νομίζω να προκύψει αν προχωρήσει η υπόθεση, ωστόσο το να έχεις εκτός των άλλων υποθέσεων και μία ντουζίνα γαλάζιους αυτοδιοικητικούς στο σκαμνί λίγο πριν τις εκλογές, δεν τη λες και ενθαρρυντική προεκλογική εικόνα».
Πάντως, όσο φειδωλοί ήταν αξιωματούχοι του Μεγάρου Μαξίμου σε σχόλια για τις εξελίξεις, μη έχοντας όλα τα δεδομένα στο τραπέζι, τόσο εμφατικά έσπευσε να τοποθετηθεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης υπέρ του Γιάννη Κουρτάκη, αφήνοντας αιχμές για δικαστική αυθαιρεσία των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, με αφορμή το ένταλμα σύλληψης του εκδότη, ο οποίος με δήλωσή του απορρίπτει κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες. Μπορεί ο κ. Γεωργιάδης να προκατέλαβε το Μέγαρο Μαξίμου, χαράσσοντας γραμμή διαχείρισης του σκανδάλου, ωστόσο ας μην αποκλείει κανείς η εν λόγω γραμμή άμυνας να αποτελέσει και επίσημη κυβερνητική γραμμή. Ειδικά με το δεδομένο πως εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για το εύρος των εμπλεκομένων στελεχών της ΝΔ, η εικόνα στην κοινή γνώμη θα είναι ενός ακόμα εκτεταμένου γαλάζιου - με λίγο πράσινο - σκανδάλου διασπάθισης κοινοτικών πόρων. Σε αυτή τη γραμμή είχαν ήδη αρχίσει να κινούνται από αργά το βράδυ της Πέμπτης στελέχη που απέκτησαν μία πρώτη εικόνα της δικογραφίας, κάνοντας λόγο για έωλη δικογραφία και υπενθυμίζοντας την αντίστοιχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία για πολλά στελέχη η υπόθεση αρχειοθετήθηκε.
Αντίστοιχα, τα πρώτα δείγματα γραφής για το τι μέλλει γενέσθαι στις τάξεις της αντιπολίτευσης με την υπόθεση τα έδωσαν ήδη με τις πρώτες ανακοινώσεις τους τα κόμματα. Η ΕΛΑΣ τηρεί στάση αναμονής για να αποκτήσει γνώση όλων των δεδομένων της υπόθεσης και αρκέστηκε σε μία λιτή ανακοίνωση που βάζει στο κάδρο των ευθυνών ευθέως τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη. «Η χώρα έχει υποστεί ζημία και ο αρχιερέας της διαφθοράς πρέπει να φύγει» σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Αμαλίας, προσθέτοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του έχουν γίνει οι καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το ΠΑΣΟΚ διεκδικώντας τα πρωτεία ανάδειξης του σκανδάλου με κοινοβουλευτική ερώτηση του 2025. Για την πορεία της υπόθεσης και τα όσα αναμένεται να έρθουν στο φως της δημοσιότητας για πρόσωπα που εμπλέκονται, αξίζει να σημειωθεί πάντως πως η Χαριλάου Τρικούπη έσπευσε να εκδώσει πρώτη ανακοίνωση. Ανακοινώσεις εξέδωσαν επίσης το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ καθώς και ο Παύλος Πολάκης κατά μόνας.