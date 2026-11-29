Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στην Κρήτη λόγω των συνεχόμενων μεταναστευτικών αφίξεων, με τις λιμενικές αρχές να έχουν ξεπεράσει τα όριά τους και τις διαθέσιμες υποδομές προσωρινής φιλοξενίας να μην επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ekriti στο λιμάνι του Ηρακλείου, φιλοξενούνται συνολικά 1.350 άνθρωποι, εκ των οποίων περίπου 1.000 βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο. Η ασφυκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, σύμφωνα με λιμενικές πηγές θα ελαττωθεί καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να αναχωρήσουν μέσα στην ημέρα περίπου 250 μετανάστες με προορισμό τη δομή φιλοξενίας στην Αγιά Χανίων.

Παράλληλα, καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να λειτουργήσει ακόμη και σήμερα η δομή φιλοξενίας στους Αθανάτους, στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, εκεί αναμένεται να μεταφερθούν περίπου 400 άνθρωποι, σε μια προσπάθεια να αποσυμφορηθεί το παλιό Ψυγείο.

Αριθμός ρεκόρ στην Κρήτη

Σε επίπεδο Κρήτης, ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που βρίσκονται σήμερα στο νησί αγγίζει τους 2.800. Εκτός από το Ηράκλειο, περίπου 600 άνθρωποι παραμένουν στην παραλιακή πλατεία της Ιεράπετρας, όπου οι αφίξεις συνεχίζονται, ενώ άλλοι 650 φιλοξενούνται στη δομή της Αγιάς Χανίων.